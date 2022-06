Aggiornamenti per Samsung Galaxy Z Fold2, A73, OnePlus Nord e Nord CE 2 Lite

In questo caldo fine settimana di giugno non mancano degli aggiornamenti software per smartphone Android da andare a scoprire nei dettagli: i dispositivi interessati fanno capo a due soli brand, Samsung — che in un recente editoriale abbiamo definito un modello virtuoso in tema di aggiornamenti — e OnePlus. Tra patch di sicurezza mensili e tanti fix, la carne al fuoco non manca, dunque diamo un taglio ai preamboli e andiamo dritti al punto.

Samsung Galaxy Z Fold2 5G e Galaxy A73 5G: le novità degli aggiornamenti

Samsung non si smentisce e anche nella raccolta odierna piazza due smartphone: il pieghevole Samsung Galaxy Z Fold2 5G e il medio di gamma Samsung Galaxy A73 5G. Il produttore sudcoreano è stato il primo a iniziare la distribuzione delle patch di sicurezza di giugno 2022: anche se non le ha ancora illustrate nei dettagli, le ha già rilasciate per le serie Galaxy S21 e Galaxy S22 e non solo e quest’oggi allunga ulteriormente la lista.

Samsung Galaxy Z Fold2 5G si sta già aggiornando in Europa: il roll out della nuova versione firmware F916BXXU2GVE9 è partito dalla Germania e non tarderà a permeare altri Paesi.

Samsung Galaxy A73 5G non è stato portato ufficialmente in Italia — quantomeno per ora —, dunque non ci riguarda in modo diretto. Il roll out della nuova versione firmware A736BXXU1AVE3 è partito dalla Malesia e nei prossimi giorni raggiungerà sicuramente altri Paesi asiatici ed europei.

OnePlus Nord e Nord CE 2 Lite 5G: le novità degli aggiornamenti

In questa raccolta di aggiornamenti software trovano poi posto due smartphone a marchio OnePlus: il primo e iconico OnePlus Nord e il più recente ed economico OnePlus Nord CE 2 Lite 5G. In entrambi i casi, l’annuncio del nuovo update è arrivato direttamente tramite il forum ufficiale del produttore cinese.

OnePlus Nord era stato aggiornato ufficialmente alla OxygenOS 12 con Android 12 il mese scorso e ora torna ad aggiornarsi con la OxygenOS F.12, che porta una valanga di fix e nuove aggiunte. La distribuzione dell’aggiornamento è partita dal mercato indiano (build AC2001_11.F.12​) e tra le nuove aggiunte si segnalano Smart Battery Engine, WorkLife Balance e nuove funzioni per Shelf e Canvas AOD. Di seguito potete leggere il changelog ufficiale completo:

System [Added] Smart Battery Engine, a feature that prolongs your battery life based on smart algorithms and biomimetic self-restoration technology [Optimized] desktop icons with improved textures, by using a design inspired by brand-new materials and uniting lights and layers [Fixed] the issue that sound plays abnormally [Fixed] the occasional issue that unable to start “OK Google” with voice [Fixed] the issue that Safe Mode popup displayed abnormally in certain scenarios [Fixed] the issue that Camera displayed abnormally and crashed [Fixed] the issue that the charging icon displayed abnormally [Updated] Android security patch to 2022.05

Dark mode [Supported] three adjustable levels, bringing a more personalized and comfortable user experience

Shelf [Added] new additional style options for Cards, making data contents more visual and easier to read [Added] access to OnePlus Scout in Shelf, allowing you to search multiple contents on your phone, including Apps, Settings, Media Data, etc

Work Life Balance [Added] WorkLife Balance feature, allowing you to effortlessly switch between Work and Life mode via quick settings [Supported] automatic Work/Life mode switching, based on specific locations, Wi-Fi network, and time, also bringing customized App notification profiles according to the personalization

Gallery [Supported] switching between different layouts with a two-finger pinch gesture, intelligently recognizing the best-quality pictures, and cropping the thumbnail based on the content, making the gallery layout more pleasing

Canvas AOD [Added] new diverse styles of lines and colors, for a more personalized lock screen experience with inspiring visuals [Added] multiple brushes and strokes and support for color adjustment [Optimized] software algorithm and improved face recognition to better identify the features and skin color of different figures

Games [Added] HyperBoost end-to-end frame rate stabilizer [Added] Voice effect preview to allow you to record your voice effect or check your voice effect in real-time.



OnePlus Nord CE 2 Lite 5G è più recente ma aveva già avuto modo di aggiornarsi. In questo caso sta ricevendo le patch di sicurezza di maggio 2022 e varie ottimizzazioni. Anche in questo caso la distribuzione è partita dall’India (CPH2381_11.A.08​). Ecco il changelog ufficiale della OxygenOS A.08:

System [Optimized] the power consumption in some scenarios, improved user experience [Optimized] communication network stability [Optimized] system performance [Improved] system stability [Updated] Android security patch to 2022.05

Camera [Optimized] the stability when using camera [Optimized] the zoom shooting effect in certain scenarios

Bluetooth [Optimized] the compatibility of Bluetooth.



Come aggiornare smartphone Samsung e OnePlus

Non tutti gli smartphone elencati sono disponibili in Europa, per tutti potete comunque verificare manualmente la presenza di aggiornamenti in questo modo:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“;

per i OnePlus, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.