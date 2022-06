Già da qualche tempo si sente parlare del possibile obbligo di dotare smartphone e altri dispositivi come tablet e cuffie di una porta USB Type-C per la ricarica, in modo da uniformare il tutto. Presto una legge potrebbe diventare realtà nei Paesi dell’Unione Europea, costringendo i produttori ad adeguarsi.

USB Type-C obbligatoria sugli smartphone: in arrivo una legge

L’Unione Europea vuole costringere tutti i produttori di dispositivi mobili ad adottare la porta di ricarica USB Type-C, e a quanto pare una legge è ormai dietro l’angolo. Secondo quanto riportato da Reuters, i Paesi dell’Unione Europea e i legislatori dell’UE dovrebbero concordare su questa tipologia di standard per smartphone, tablet e cuffie il prossimo 7 giugno 2022. La questione è stata sollevata già tempo fa dalla Commissione Europea, ma finalmente potremmo vedere a breve qualcosa di concreto.

I vantaggi? Questo cambiamento porterebbe a ridurre i rifiuti elettronici e semplificherebbe la vita delle persone, non più costrette a tenere in giro per casa cavi, cavetti e adattatori vari per ricaricare dispositivi simili. Certo, ormai praticamente tutti gli smartphone Android moderni dispongono di una porta USB Type-C, ma c’è sicuramente un pezzo grosso che ancora non si è mosso in questa direzione (se non per altri tipi di prodotti, come gli ultimi modelli di tablet): esatto, stiamo proprio parlando di Apple e dei suoi iPhone, con l’azienda che in passato aveva già criticato l’idea definendola come contraria all’innovazione.

La casa di Cupertino sembrerebbe aver previsto il passaggio con gli iPhone 15, ma una nuova legge potrebbe costringerla ad anticipare l’adozione dell’USB-C. In realtà è probabile che un obbligo di questo tipo possa entrare in vigore solo successivamente all’ingresso sul mercato degli iPhone 14, previsto per inizio autunno, anche per dare il tempo ad Apple di adeguare la produzione.

Sembrerebbe inoltre che l’Unione Europea voglia stabilire uno standard anche per quanto riguarda i sistemi di ricarica wireless entro il 2025, ma è probabile che la cosa possa scivolare più in là per ragioni tecniche. Siete d’accordo con l’adozione universale della porta USB Type-C per la ricarica di smartphone e altri dispositivi mobili? Quanti cavi e adattatori avete in giro sparsi per casa? Fateci sapere la vostra.

