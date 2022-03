Il settore degli smartwatch non è di certo quello più importante per Samsung ma il colosso coreano in questi anni ci ha tenuto ad aggiornare la propria offerta anche per quanto riguarda gli orologi intelligenti e in estate è attesa la serie Samsung Galaxy Watch5.

Se si considera che l’attuale generazione di smartwatch di Samsung, ossia la serie Samsung Galaxy Watch4, rappresenta una delle soluzioni migliori tra quelle al momento disponibili, non c’è da stupirsi più di tanto se anche la prossima sia già al centro di diverse indiscrezioni sebbene manchino ancora tanti mesi al suo lancio.

Con Samsung Galaxy Watch5 in arrivo un’importante nuova funzione

Dalla Corea del Sud nelle scorse ore sono arrivate alcune interessanti anticipazioni su Samsung Galaxy Watch5, che potrebbe essere il primo smartwatch dell’azienda a vantare una funzione termometro (la temperatura corporea rappresenta un dato divenuto sempre più importante a causa della pandemia di Coronavirus).

La possibilità di sfruttare lo smartwatch per misurare la propria temperatura si andrebbe così ad aggiungere alle altre funzionalità relative alla salute, come l’elettrocardiogramma, la misurazione della pressione sanguigna e il livello di ossigeno nel sangue.

Il problema più grande da affrontare per introdurre la funzione termometro è riuscire a misurare con precisione la temperatura corporea con lo smartwatch al polso tenendo conto dei vari fattori che possono influenzare tale misurazione (come la luce solare diretta o l’esercizio fisico) ed è questo il motivo principale per cui sia Samsung che Apple fino a questo momento non l’hanno implementata.

Ad ogni modo, pare che il colosso coreano sia riuscito a sviluppare una tecnologia molto affidabile per precisione, tanto che starebbe valutando di implementare la funzione termometro anche nella prossima generazione di cuffie Samsung Galaxy Buds.

Per il lancio della serie Samsung Galaxy Watch5 ci sarà da attendere fino ad agosto.

* * * nella foto in alto Samsung Galaxy Watch4 Classic

Potrebbe interessarti anche: la recensione di Samsung Galaxy Watch4 Classic