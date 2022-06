Dopo aver annunciato il programma beta per la nuova interfaccia One UI Watch 4.5, Samsung ha finalmente iniziato il roll out della prima versione del nuovo firmware, preceduto di poche ore dall’app Galaxy Watch4 Beta, destinata a portare il nuovo software sugli smartwatch supportati.

Nel frattempo anche i possessori di Samsung Galaxy Z Flip3 possono gioire per l’arrivo degli Smart Widget, grazie a un nuovo firmware in fase di roll out, inizialmente solo per gli utenti della Corea del Sud ma presto anche per tutti gli altri.

One UI Watch 4.5 Beta

Prima di rilasciare il nuovo firmware, rigorosamente in versione beta, per il proprio smartwatch più recente, Samsung ha avviato il roll out, tramite il Galaxy Store, dell’app destinata a installare l’aggiornamento sugli smartwatch. Per poter accedere al download è comunque necessario registrarsi al programma beta utilizzando l’app Samsung Members e scegliendo il programma One UI Watch Beta.

La nuova applicazione non sembra differire, almeno dal punto di vista estetico e funzionale, da Galaxy Wearable ma è possibile che vengano aggiunte delle funzioni in futuro in base alle necessità dei nuovi firmware. Va inoltre sottolineato il fatto che il programma beta per Samsung Galaxy Watch4 sia accessibile solo dai possessori di uno smartphone Samsung e che il nuovo firmware non sarà disponibile, almeno per il momento, per le versioni LTE del dispositivo.

Subito dopo aver aggiornato l’applicazione il colosso sud coreano ha iniziato il roll out del nuovo firmware, che può essere scaricato via OTA e che porta numerose novità. Il changelog ufficiale infatti è decisamente ricco e mostra una serie di funzioni che saranno sicuramente molto gradite dai possessori dello smartwatch.

Troviamo nuove complicazioni per lo schermo e un miglioramento della schermata principale, il supporto dual SIM con relativa interfaccia, il layout QWERTY per la tastiera Samsung, che finora offriva solo il T9 e che diventa quindi una valida alternativa a Gboard, la possibilità di passare dalla tastiera alla scrittura manuale a quella vocale in maniera immediata e senza interruzioni e novità legate alle notifiche.

Queste ultime infatti mostrano informazioni addizionali come l’account Gmail che ha generato la notifica, rendendo così più chiara la lettura dei messaggi dallo smartwatch.

Ricordate infine che si tratta di un firmware beta e che potrebbe provocare malfunzionamenti, riavvi improvvisi o maggiori consumi. Al momento Samsung non ha previsto la possibilità di uscire dal programma beta e tornare al software regolare, per cui valutate attentamente prima di procedere all’iscrizione al programma beta.

Smart Widget su Z Flip3

Buone notizie anche per chi ha acquistato Samsung Galaxy Z Flip3, che in queste ore sta ricevendo una nuova versione di One UI 4.1. L’aggiornamento, disponibile al momento solo in Corea del Sud, porta diverse novità, a partire dalle patch di sicurezza del mese di maggio. Arriva inoltre una nuova funzione di sicurezza che permette di impedire alle applicazioni non attendibili di essere eseguite sullo smartphone. Sono disponibili diversi filtri sui quali l’utente può intervenire per decidere quali tipologie di applicazioni non debbano essere eseguibili.

La novità più interessante però è la disponibilità degli Smart Widget, una funzione che permette di avere più widget all’interno di un solo widget, così da utilizzare un solo spazio nella home. È sufficiente scorrere verso destra o sinistra per scorrere tra i widget selezionati dall’utente.

Al momento l’aggiornamento è disponibile solo in Corea mentre per gli utenti internazionali è necessario attendere ancora qualche giorno affinché sia pronto il nuovo firmware.

