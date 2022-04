L’indiscrezione è nell’aria da qualche giorno, ma oggi arrivano conferme importanti: sembra proprio che i prossimi smartwatch di casa Samsung saranno due, ma con nomi diversi rispetto a quelli utilizzati con la generazione di quest’anno. In arrivo Samsung Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro.

I prossimi smartwatch saranno Samsung Galaxy Watch5 e Watch5 Pro: niente “Classic”

La serie Samsung Galaxy Watch4 ha portato per la prima volta sul mercato il sistema operativo Wear OS 3.0, con il conseguente abbandono di Tizen. Lo smartwatch è stato lanciato in due versioni, una più sportiva (Galaxy Watch4 da 40 o da 44 mm) e una più “tradizionale” con ghiera frontale rotante (Galaxy Watch4 Classic da 42 o da 46 mm).

A quanto pare le cose sembrano destinate a cambiare con i prossimi modelli, perlomeno per quanto riguarda la nomenclatura: in base a quanto riporta Sammobile, i prossimi smartwatch si chiameranno Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro. Non è ancora chiaro se verrà mantenuta l’apprezzata ghiera rotante, ma siamo certi che ne sapremo presto di più.

Secondo la fonte avremo un Galaxy Watch5 in due varianti, mentre Galaxy Watch5 Pro avrà solo una misura, quella con l’enorme batteria da 572 mAh di cui abbiamo parlato il mese scorso. Per il resto dovrebbero esserci per entrambi display OLED, GPS e un comparto sensori completo, che potrebbe includere anche un termometro per misurare la febbre. Vista l’aggiunta della dicitura “Pro” potrebbero esserci maggiori differenze tra i due, anche nel prezzo, ma per ora è prematuro parlarne.

Samsung Galaxy Watch5 e Watch5 Pro dovrebbero arrivare la prossima estate con una nuova versione della One UI Watch, basata su Wear OS 3. Cosa vi aspettate dai prossimi smartwatch del produttore?

in copertina Samsung Galaxy Watch4 Classic

