Alla ricerca di un nuovo smartphone Android e dell’occasione giusta per portarvelo a casa a prezzo scontato? Potreste dare uno sguardo a queste quattro offerte a disposizione su Amazon, che spaziano tra quattro diversi marchi: Samsung, OPPO, POCO e Motorola.

Quattro smartphone in offerta su Amazon sotto ai 300 euro

Se non volete spendere troppo su Amazon ci sono quattro smartphone Android in offerta a meno di 300 euro, ognuno di un marchio diverso. I dispositivi in questione sono più precisamente Samsung Galaxy M33 5G, POCO X4 Pro 5G (sia in versione 6-128 GB che 8-256 GB), OPPO Reno7 e Motorola Moto G71 5G, e possono essere acquistati sul sito con consegna rapida (anche in un giorno per i clienti con abbonamento Prime attivo). Tutti risultano venduti direttamente da Amazon (con tutte le garanzie che questo comporta).

Samsung Galaxy M33 5G è uno smartphone presentato lo scorso marzo: nella nostra recensione lo abbiamo definito come “il gemello diverso” di Galaxy A33 5G, dal quale eredita il processore (il SoC è un Exynos 1280 a 5 nm) e non solo. Offre display TFT da 6,6 pollici Full-HD+ a 120 Hz, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, una batteria da 5000 mAh e l’ultima distribuzione software, la One UI 4.1 basata su Android 12. Il prezzo di listino di 349 euro può sembrare un po’ alto per un prodotto di questo tipo, ma alla cifra proposta da Amazon le cose si fanno più interessanti.

POCO X4 Pro 5G è stato annunciato al MWC 2022 e offre una scheda tecnica di tutto rispetto se comparata al prezzo di vendita. A bordo abbiamo infatti display AMOLED da 6,67 pollici Full-HD+ a 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 695, 6 o 8 GB di RAM, 128 o 256 GB di memoria interna, tripla fotocamera con sensore principale da 108 MP e batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 67 W.

OPPO Reno7 mette a disposizione display AMOLED da 6,4 pollici Full-HD+ a 90 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 680 con connettività 4G, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP e batteria da 4500 mAh (con ricarica SUPERVOOC da 33 W).

Motorola Moto G71 5G offre infine display OLED da 6,4 pollici Full-HD+, SoC Qualcomm Snapdragon 695 affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore principale Quad Pixel da 50 MP e batteria da 5000 mAh.

Samsung Galaxy M33 5G, POCO X4 Pro 5G, OPPO Reno7 e Motorola Moto G71 5G sono stati lanciati rispettivamente a 349 euro, 299,90 euro (349,90 la versione 8-256 GB), 299,90 euro (329,99 euro per il bundle di lancio) e 339,90 euro. Ora potete acquistarli a queste cifre scontate:

Per scoprire altre offerte attualmente disponibili su Amazon potete fare riferimento al link qui in basso. Se siete indecisi potete dare un’occhiata alle nostre recensioni.

