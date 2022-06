Oltre ad avere ottimizzato gran parte delle proprie funzionalità per l’utilizzo su tablet e dispositivi dal form factor particolare, Google ha sfruttato Android 12L per riprogettare anche Android Automotive OS, la versione di Android dedicata alle automobili.

È stato da poco reso disponibile il changelog di Android Automotive OS 12L: scopriamo tutte le novità che porta con sé questo nuovo aggiornamento.

Android Automotive OS 12L: ecco tutte le novità

Si parte con alcune novità all’interfaccia utente di sistema: Android Automotive OS 12L introduce i controlli rapidi che consentono ai produttori di aggiungere impostazioni specifiche, come la possibilità di attivare/disattivare il bluetooth, alla barra di stato o ad altri elementi dell’interfaccia di sistema.

Viene anche rivista la sezione relativa alle notifiche, con miglioramenti per le notifiche raggruppate, mentre il supporto ai controller rotanti (ovvero le manopole hardware) riceve miglioramenti e correzioni di bug. Tra le altre novità rientrano una migliore stabilità della connessione bluetooth, miglioramenti al comparto audio, alla gestione delle telecamere, e a tanti altri aspetti del sistema operativo.

Non mancano, inoltre, novità per quanto concerne la sicurezza e il miglioramento alla stabilità e alle performance generali. Per i più curiosi, riportiamo di seguito il registro completo delle novità del nuovo aggiornamento ad Android Automotive OS 12L.

Changelog completo

Ecco il changelog completo di Android Automotive OS 12L. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo comunque alla pagina ufficiale sulla documentazione relativa al sistema operativo, sul portale sorgente di Android.

Miglioramenti dell’interfaccia utente di sistema e delle app principali Funzione di controlli rapidi

Consente agli OEM di aggiungere impostazioni selezionate (ad esempio, commutatori Bluetooth) a SysUI (ad esempio, la barra di stato) per consentire agli utenti di modificare le impostazioni chiave in sicurezza durante la guida, senza aprire l’app Impostazioni.

Consente agli OEM di aggiungere impostazioni selezionate (ad esempio, commutatori Bluetooth) a SysUI (ad esempio, la barra di stato) per consentire agli utenti di modificare le impostazioni chiave in sicurezza durante la guida, senza aprire l’app Impostazioni. Supporto rotariano

Miglioramenti e correzioni di bug.

Miglioramenti e correzioni di bug. Personalizzazione dell’interfaccia utente

Architettura plug-in abilitata per classi personalizzate. Per i dettagli, vedere Plugin dell’interfaccia utente dell’auto .

Architettura plug-in abilitata per classi personalizzate. Per i dettagli, vedere Plugin dell’interfaccia utente dell’auto . Notifica revisione visiva

Revisione dell’esperienza utente e miglioramenti delle notifiche raggruppate. Bluetooth Prestazioni di riconnessione Bluetooth migliorate

Connettiti automaticamente ai dispositivi più spesso e nelle giuste circostanze. Per ulteriori informazioni, consulta Gestione della connessione Bluetooth .

Connettiti automaticamente ai dispositivi più spesso e nelle giuste circostanze. Per ulteriori informazioni, consulta Gestione della connessione Bluetooth . Database di messaggistica

Supporto per l’utilizzo di un database di messaggistica tramite il profilo di accesso ai messaggi (MAP) per fornire maggiore flessibilità alle app di messaggistica che si basano su Bluetooth. Connettività Selezione rete per applicazione (PANS)

Abilita la creazione e l’applicazione di una politica di rete dinamica che determina quali applicazioni possono utilizzare OEM_PAID networks .

Abilita la creazione e l’applicazione di una politica di rete dinamica che determina quali applicazioni possono utilizzare OEM_PAID networks . Doppia STA

Consenti all’IVI di connettersi a una rete Wi-Fi con restrizioni OEM, in concomitanza con una connessione principale a una rete Wi-Fi. Audio Segnale di attenuazione audio

Fornisce HAL con lo stato di messa a fuoco dell’audio e informazioni su quali dispositivi di output evitare.

Fornisce HAL con lo stato di messa a fuoco dell’audio e informazioni su quali dispositivi di output evitare. Miglioramenti del volume

Abilita per un controllo più preciso del volume, inclusa la fornitura e l’API per ottenere gruppi di volumi attivi.

Abilita per un controllo più preciso del volume, inclusa la fornitura e l’API per ottenere gruppi di volumi attivi. Silenziamento per gruppo di volumi

Abilita la disattivazione dell’audio per gruppo di volumi e migliora la comunicazione HAL e UI sugli stati di disattivazione dell’audio.

Abilita la disattivazione dell’audio per gruppo di volumi e migliora la comunicazione HAL e UI sugli stati di disattivazione dell’audio. Migrazione AIDL per AudioControl HAL

Migrazione di AudioControl HAL da HIDL ad AIDL per utilizzare appieno la funzionalità AIDL.

Migrazione di AudioControl HAL da HIDL ad AIDL per utilizzare appieno la funzionalità AIDL. Gestione delle politiche di alimentazione per l’audio

Funzionalità di gestione dell’alimentazione abilitata per il servizio audio dell’auto, inclusa la disattivazione e l’abilitazione delle richieste di messa a fuoco e l’attivazione e disattivazione dell’audio dei gruppi di volume in caso di modifiche ai criteri di alimentazione per l’audio. Telecamera CarEvs Manager

Consente agli OEM di implementare l’attività Android che mostra l’anteprima dai servizi di fotocamere per autoveicoli. Affidabilità e stabilità del sistema Gestione della memoria flash del watchdog dell’auto

Gestisce la memoria flash di sistema limitando la quantità di dati scritti nella memoria. Consente agli OEM di definire le soglie di scrittura (per pacchetti OEM, supporti e mappe) e di raccogliere statistiche per le applicazioni OEM. Disabilita e termina le applicazioni e i servizi non critici che superano le soglie definite. Sicurezza Crittografia legata al veicolo

La crittografia dell’archiviazione Android può ora essere configurata per memorizzare alcuni parametri di crittografia della chiave su una ECU esterna. Ciò impedisce la raccolta dei dati rimuovendo l’unità principale dall’auto (ad esempio a causa di un furto o relegata in una discarica).

La crittografia dell’archiviazione Android può ora essere configurata per memorizzare alcuni parametri di crittografia della chiave su una ECU esterna. Ciò impedisce la raccolta dei dati rimuovendo l’unità principale dall’auto (ad esempio a causa di un furto o relegata in una discarica). Opzioni per sviluppatori sicure.

Le opzioni per sviluppatori Android e ADB possono essere abilitati in remoto esclusivamente da un OEM. L’implementazione di riferimento fornisce meccanismi di accesso ai token crittografici e un servizio Web remoto. Posizione Switch di posizione dei sistemi di assistenza alla guida avanzati (ADAS)

L’accesso alla posizione del dispositivo per le app utilizzate per ADAS può ora essere controllato con un interruttore di posizione separato nell’app Impostazioni. Telemetria Funzionalità di analisi edge-based

Consente la possibilità di eseguire più elaborazioni di metriche basate sui bordi sui dispositivi Android Automotive. L’infotainment Android e le metriche delle proprietà del veicolo possono essere configurate in script scritti nel linguaggio Lua ed elaborati sul dispositivo per essere inviati al back-end di scelta dell’OEM. Conformità

Correzioni di conformitàUna serie di patch garantisce la conformità con le suite di test di certificazione Android. La versione AAOS di Android 12L è conforme al 100% alle suite di test CTS, CTS-Verifier e STS sulla nostra piattaforma di riferimento interna senza che siano necessarie correzioni aggiuntive nel software AOSP.

