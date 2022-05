Il team di OnePlus è consapevole che l’aspetto hardware non è la sola cosa che conta per riuscire a garantire agli utenti un’esperienza piacevole e anzi spesso è un software ben ottimizzato ad avere un ruolo principale, riuscendo in alcuni casi a sopperire a una dotazione tecnica non da dispositivo premium.

L’interfaccia personalizzata di OnePlus, ossia OxygenOS, è particolarmente apprezzata dagli utenti e il produttore cinese è sempre attento ai suggerimenti della community che ruota attorno al suo brand e un nuovo sondaggio lanciato nei giorni scorsi sul forum ufficiale non fa altro che confermarcelo.

OnePlus lancia un nuovo sondaggio su OxygenOS

Il team di sviluppatori del produttore cinese ci tiene a mettere in evidenza il grande lavoro fatto fino a questo momento per riuscire a migliorare OxygenOS e ciò sia per l’esperienza complessiva che è in grado di garantire che per quanto riguarda il sistema degli aggiornamenti, grazie ai quali è possibile implementare sempre nuove funzionalità.

Il team di OnePlus è consapevole che una parte del merito va riconosciuta alla community di utenti, che in questi anni ha aiutato il produttore a migliorare OxygenOS con un flusso costante di feedback e anche per tale motivo ha deciso di lanciare un nuovo sondaggio, in modo da poter capire quale sia il livello di apprezzamento attuale dell’interfaccia e quali siano gli aspetti da migliorare.

OnePlus precisa che i dati raccolti rimarranno riservati e saranno usati solo ai fini del presente sondaggio, aperto anche ai possessori di smartphone di altri brand. Tra le domande poste agli utenti vi sono quelle relative alla funzionalità che apprezzano maggiormente e a quelle che invece trovano inutili o fastidiose, il tutto con particolare attenzione ai punti di forza di OxygenOS.

Se desiderate dare il vostro contributo e partecipare al sondaggio di OnePlus non dovete fare altro che seguire questo link.

Leggi anche: i migliori smartphone di OnePlus del mese