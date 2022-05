Entro la fine del 2022 l’app YouTube Go verrà abbandonata da Google, in quanto ritenuta non più necessaria e forse qualcosa di simile potrebbe avvenire in futuro per l’applicazione Gallery Go, che questa settimana ha perso il suo marchio “Go”.

Ricordiamo che Android Go è stato lanciato nel 2017 (con Android 8.0 Oreo) come una versione del sistema operativo mobile di Google ottimizzata per i dispositivi di fascia bassa.

Il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha così realizzato delle versioni “leggere” delle più importanti app di Google, appositamente riprogettate per tale variante del sistema operativo (tra le prime applicazioni “Go” ad essere lanciate vi sono state Ricerca Google, YouTube, Google Assistant, Google Maps e Gmail).

L’app Gallery Go non è più “Go”

L’app Gallery Go è stata lanciata nel 2019 come una versione leggera di Google Foto, incentrata in modo particolare sulla possibilità di utilizzo in modalità offline. Nonostante un “peso” di appena 10 MB, Gallery Go è in grado di organizzare automaticamente la libreria suddividendo i contenuti per categorie (persone, selfie, natura, animali, documenti, video e film) e può contare anche su un sistema di modifica automatica (ovviamente base).

Ebbene, questa settimana con la versione 1.8.8.436428459 l’applicazione Gallery Go sul Google Play Store ha perso il brand “Go” (rimosso anche dall’icona e dalla barra dell’app), divenendo semplicemente Gallery:

Al momento non è chiaro se sia in corso da parte di Google un più ampio cambiamento che riguarda tutto l’ecosistema Android Go, che con Android 12 dovrebbe includere diverse importanti modifiche (così come annunciato lo scorso anno dal colosso di Mountain View) o se semplicemente il team di Google ritenga che la maggior parte delle app dell’azienda sono sufficientemente ottimizzate anche per i dispositivi entry level e, pertanto, il brand “Go” inizi ad essere superfluo.

Potete scaricare l’app Gallery dal Google Play Store attraverso il seguente badge: