Nel primo trimestre del 2022 il mercato degli smartphone in Europa ha fatto registrare un preoccupante –10% rispetto al medesimo periodo del 2021, con 41,7 milioni di unità vendute.

Ciò è quanto emerge dal nuovo report di Canalys, il cui staff spiega che gran parte di tale declino è da attribuire alla guerra tra Russia e Ucraina, Paesi nei quali le spedizioni di smartphone sono diminuite rispettivamente del 31% e del 51% su base annua.

Meno preoccupante è la situazione negli altri Paesi europei, nei quali le spedizioni sono diminuite solo del 3,5% su base annua, sebbene la guerra in corso abbia portato l’inflazione a livelli record e la fiducia dei consumatori sia in rapida diminuzione.

In sostanza, il vero banco di prova per il mercato degli smartphone arriverà nei prossimi due trimestri, quando l’impatto economico della guerra tra Russia e Ucraina inizierà a farsi sentire in modo dirompente.

Per quanto riguarda i vari produttori mobile, tra i primi in classifica soltanto Apple e Realme hanno fatto registrare una crescita, quest’ultima addirittura del +177% su base annua.

La classifica dei produttori di smartphone in Europa nel Q1 2022

Per quanto riguarda la classifica dei più importanti produttori di smartphone nel Vecchio Continente nel primo trimestre del 2022, stando ai dati di Canalys il primo posto è occupato da Samsung, largamente al comando con 14,6 milioni di modelli venduti e un market share del 35%.

La seconda posizione è occupata da Apple (con 8,9 milioni di iPhone venduti e un market share del 21%) mentre al terzo posto si trova Xiaomi (con 8,2 milioni di smartphone venduti e un market share del 20%).

Al quarto posto troviamo l’emergente Realme, che è riuscita a fare registrare 2,1 milioni di modelli venduti (con un market share del 5%), seguita in quinta posizione da OPPO (con 1,8 milioni di smartphone venduti e un market share del 4%).

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento alla classifica del secondo trimestre per scoprire se il mercato degli smartphone è davvero in declino.

