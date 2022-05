Il produttore cinese Mobvoi ha appena lanciato un nuovo smartwatch dell’apprezzata serie TicWatch, si chiama TicWatch GTW eSIM ed è contraddistinto, tra le altre cose, dalla presenza di connettività 4G con supporto alle chiamate e da un’autonomia dichiarata fino a 30 giorni.

TicWatch GTW eSIM: caratteristiche e immagini

TicWatch GTW eSIM, come il nome stesso del prodotto suggerisce, è dotato di eSIM ed è questa caratteristica che lo apre a tante possibilità. Proprio grazie alla presenza della eSIM, infatti, il wearable può essere utilizzato in maniera indipendente dallo smartphone, con tutta la comodità che ne consegue per la pratica di attività come sport all’aria aperta, passeggiate o piccole commissioni quotidiane.

Dal punto di vista del design, TicWatch GTW eSIM si presenta come un classico smartwatch con schermo circolare e ha un look non particolarmente originale ma gradevole. A proposito di display, quello in dotazione è un AMOLED da 1,39 pollici con vetro wear-resistant e scratch-resistant. L’orologio pesa 38,5 grammi e fa uso di un cinturino da 22 mm in silicone, con texture che lo rende morbido al tocco e che dovrebbe renderlo traspirante e facile da asciugare. A questo proposito va aggiunto che lo smartwatch è certificato IP68.

Per quanto riguarda le funzioni, al pari di altri TicWatch, anche GTW eSIM supporta oltre 100 modalità sportive, tra cui arrampicata su roccia, vela, ciclismo e molti altri. Alcune attività vengono riconosciute automaticamente grazie all’algoritmo AI proprietario TicMotion. Non mancano funzioni classiche come il rilevamento del battito cardiaco, il monitoraggio del sonno e non solo.

La presenza della connettività Bluetooth permette anche di abbinare delle cuffie, così da poter ascoltare musica anche lasciando lo smartphone a casa.

Infine, il produttore promette fino a 30 giorni di autonomia con utilizzo standard e fino a 7 giorni di autonomia con utilizzo extreme.

Previous Next Fullscreen

Prezzo e disponibilità

TicWatch GTW eSIM è già in preordine in Cina su Jingdong (JD.com) al prezzo di listino di 999 CNY, ovvero circa 140 euro. Al momento non si sa se lo smartwatch arriverà anche su altri mercati.

Potrebbe interessarti anche: Recensione TicWatch Pro 3 Ultra GPS