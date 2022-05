Motorola si prepara a rinnovare la sua gamma di smartphone con un nuovo dispositivo con display pieghevole, il futuro Motorola Razr 3. Il progetto è già stato al centro di alcune indiscrezioni all’inizio di quest’anno ed oggi torna in prima pagina con nuove informazioni, provenienti da una fonte affidabile come Evan Blass, relative alle specifiche tecniche ed al periodo di lancio.

Il nuovo Motorola Razr 3 è molto vicino al debutto e la sua scheda tecnica sembra essere oramai definitiva. Il nuovo pieghevole di Motorola riprenderà il design da “flip phone” dei suoi predecessori e proporrà specifiche da vero top di gamma, con tutte le carte in regola per sfidare le future proposte di Samsung nel settore. Vediamo tutti i dettagli relativi al nuovo progetto che andrà a rinnovare la gamma Motorola Razr:

Motorola Razr 3: ecco le prime immagini e le possibili specifiche tecniche

In queste ore, il nuovo Motorola Razr 3 torna in prima pagina con una serie di foto di un prototipo che ci mostrano la scocca esterna dello smartphone “da chiuso”, con una doppia fotocamera in bella vista, ed anche un primo first look al display. Le foto in questione, che alleghiamo nella galleria di seguito, ci offrono solo un’anteprima parziale di quello che sarà il progetto. Nel corso delle prossime settimane, infatti, il nuovo Motorola Razr 3 potrebbe mostrarsi in immagini molto più chiare e definite.

Da notare che le indiscrezioni di oggi, diffuse dall’insider Evan Blass, anticipano anche alcune specifiche tecniche del nuovo Motorola Razr 3. Lo smartphone presenterà un SoC di fascia alta. Inizialmente, Motorola era intenzionata a realizzare una variante con SoC Snapdragon 8 Gen 1 ed una con l’ancora inedito Snapdragon 8 Gen 1+ che dovrebbe garantire prestazioni migliori e, soprattutto, una maggiore efficienza energetica.

La scelta di Qualcomm di posticipare il lancio del nuovo SoC potrebbe aver cambiato le carte in tavola. Il nuovo Razr 3 potrebbe, quindi, poter contare esclusivamente sullo Snapdragon 8 Gen 1. Sarà necessario attendere le prossime settimane per saperne di più.

È interessante sottolineare come il nuovo pieghevole di Motorola utilizzerà un SoC da top di gamma e non da mid-range. I due predecessori (il Razr uscito nel 2019 e la sua variante 5G arrivata sul mercato lo scorso anno potevano contare, rispettivamente, sui SoC Snapdragon 710 e 765G). In ogni caso, il SoC proposto dal pieghevole di Motorola sarà supportato da 8/12 GB di RAM e da 256/512 GB di storage.

Sul mercato sono, quindi, attese diverse varianti. Tra le specifiche ci sarà un display Full HD+ caratterizzato da una diagonale di dimensioni ancora non nota. Ricordiamo che i due predecessori presentavano un display da 6,2 pollici. Il nuovo Razer 3 potrebbe contare su di una diagonale leggermente superiore. Il comparto fotografico, invece, includerà una doppia fotocamera posteriore.

Il sensore principale sarà da 50 Megapixel. Tale sensore sarà supportato da una camera ultra-grandangolare da 13 Megapixel. All’interno troveremo una fotocamera “frontale”, integrata nel foro del display, con sensore da 32 Megapixel. Al momento, non ci sono informazioni sulla capacità della batteria. In attesa di maggiori dettagli sulle specifiche dello smartphone, ecco le prime foto del prototipo:

Prezzo e disponibilità

Le prime informazioni sul nuovo Motorola Razr 3 anticipano il possibile periodo di lancio. Lo smartphone sarà sul mercato in estate con le vendite che potrebbero partire nel corso del prossimo mese di agosto, inizialmente sul mercato cinese. Il nuovo pieghevole di Motorola è, in ogni caso, destinato ad arrivare anche in Europa dove potrebbe ritagliarsi uno spazio di primo piano all’interno di un segmento di mercato in netta crescita, quanto meno in termini di proposte da parte degli OEM.

Al momento, non ci sono informazioni sul prezzo di vendita del nuovo Motorola Razr 3. Lo smartphone, data la presenza dello Snapdragon 8 Gen 1 (o della sua variante Plus) sarà un vero e proprio top di gamma e, come tale, arriverà sul mercato con un prezzo importante, probabilmente superiore ai 1.000 euro di listino in Europa. Maggiori dettagli sul progetto arriveranno nel corso delle prossime settimane, in attesa della probabile prestazione estiva.

In copertina Motorola Razr 5G