Le tante appetibili offerte sugli smartphone Android disponibili in questi giorni grazie all’iniziativa Fresh Sales edays e al coupon che regala un extra sconto del 15% riguardano anche Xiaomi. Per questo abbiamo selezionato per voi un tris di occasioni da non perdere se siete alla ricerca di un dispositivo di fascia alta, media o bassa (con riferimento soprattutto al prezzo attuale): parliamo rispettivamente di Xiaomi 12, Xiaomi 11T Pro e Redmi Note 11.

Xiaomi 12, Xiaomi 11T Pro e Redmi Note 11 in super offerta con coupon

Xiaomi 12 è uno smartphone presentato in Cina lo scorso dicembre e disponibile all’acquisto in Italia da metà marzo 2022: mette a disposizione specifiche tecniche di alto profilo, che comprendono uno schermo OLED da 6,28 pollici a risoluzione Full-HD+, il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 affiancato da 8 o 12 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, connettività 5G e una batteria da 4500 mAh (compatibile con la ricarica rapida cablata da 67 W o wireless da 50 W).

Xiaomi 11T Pro ha qualche mese in più sulle spalle, ma offre anch’esso un hardware niente male: disponibile in Italia da settembre 2021, dispone di un display AMOLED da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+, un SoC Qualcomm Snapdragon 888 a 5 nm con connettività 5G, 8 o 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida HyperCharge da addirittura 120 W (una ricarica completa richiede solo 17 minuti).

Con Redmi Note 11 si scende parecchio di prezzo, e per forza di cose anche di specifiche. Lanciato a febbraio 2022 nel nostro Paese, è pensato per chi è particolarmente attento al rapporto qualità-prezzo e non vuole spendere troppo: a bordo ci sono un display AMOLED da 6,43 pollici a risoluzione Full-HD+, SoC Qualcomm Snapdragon 680, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e batteria da 5000 mAh (con ricarica rapida da 33 W). Da segnalare in questo caso l’assenza della connettività 4G (qui potete trovare la nostra recensione).

Xiaomi 12, Xiaomi 11T Pro e Redmi Note 11, nelle versioni attualmente in offerta con 8-256 GB (per i primi due) e 4-128 GB, sono stati lanciati con un prezzo consigliato di rispettivamente 899,90 euro, 699,90 euro e 249,90 euro: ora potete acquistarli con sconti tutti intorno al 40% (si arriva anche quasi al 45%) seguendo i link qui in basso:

Le cifre indicate qui sopra considerano già anche l’extra sconto del 15% offerto dal coupon MENO15EDAYS, da digitare all’interno del modulo di pagamento su eBay. Potete utilizzarlo fino a un massimo di 2 volte per ottenere un ribasso fino a 100 euro (per volta) entro le 23:59 del 29 maggio 2022. Se siete interessati a scoprire tutte le altre proposte dei Fresh Sales edays potete seguire questo link.

