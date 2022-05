MediaTek ha lanciato tre nuovi processori per smartphone di fascia media e alta: Dimensity 1050 5G, Dimensity 930 5G e Helio G99. Tutti i chip sono realizzati con processo produttivo a 6 nm di TSMC, scopriamo insieme le caratteristiche.

MediaTek Dimensity 1050 5G

Dimensity 1050 5G è il primo processore dell’azienda compatibile con le reti mmWave 5G, utilizza quattro core CPU ARM Cortex-A78 con clock a 2,5 GHz, quattro core CPU ARM Cortex-A55 con frequenza a 2 GHz e la GPU ARM Mali-G610 MC3.

La GPU supporta i codec AV1 e HEVC, può gestire display con risoluzione fino al FullHD+ con frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz; supporta RAM LPDDR4 e LPDDR5, nonché memorie di archiviazione UFS 2.1 e UFS 3.1.

L’ISP del processore è in grado di gestire sensori fotografici fino a 108 MP, oppure due sensori da 20 MP simultaneamente, supporta la registrazione video in 4K a 30 fps, HDR, acquisizione video dual-HDR, riduzione del rumore multi-frame, mappatura della profondità e riduzione del rumore grazie all’intelligenza artificiale.

Lato connettività come già detto supporta le reti mmWave e sub-6GHz 5G sia in modalità SA (Standalone) che NSA (Non-Standalone); supporta inoltre GPS a doppia frequenza, Wi-Fi 6. Bluetooth 5.2, USB Type-C e radio FM.

Sarà disponibile per smartphone di fascia alta, con prezzi contenuti, a partire dal terzo trimestre 2022.

MediaTek Dimensity 930 5G

Dimensity 930 5G è un processore pensato per smartphone di fascia media, è dotato di due core CPU ARM Cortex-A78 con clock a 2,4 GHz, sei core CPU ARM Cortex-A55 con clock a 2 GHz e GPU IMG BMX-8-256. Supporta RAM LPDDR4 e LPDDR5, e memorie di archiviazione UFS 2.1 e UFS 3.1.

La GPU può gestire display con risoluzioni fino al FullHD+ e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz; supporta i codec AV1 e HEVC. L’ISP integrato è in grado di gestire sensori fotografici fino a 108 MP, registrazione video in 4K a 30 fps, riduzione del rumore grazie all’intelligenza artificiale, elaborazione della profondità, riduzione del rumore multi-frame e HDR sfalsato.

Per quel che riguarda la connettività è in grado di supportare reti 5G sub-6GHz, reti SA/NSA, doppia SIM 5G, GPS a doppia frequenza, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e porta USB Type-C.

Gli smartphone mossi da questo processore saranno disponibili già dal prossimo mese.

MediaTek Helio G99 4G

Arriviamo all’ultimo dei tre, Helio G99 4G (successore dell’Helio G96) dotato di due core CPU ARM Cortex-A76 con clock a 2,2 GHz, sei core CPU ARM Cortex-A55 con clock a 2 GHz e GPU ARM Mali-G57 MC2. A differenza dei precedenti modelli può supportare solo RAM LPDDR4X dual-channel e memorie di archiviazione di tipo eMMC 5.1 e UFS 2.1.

La GPU è in grado di supportare display con risoluzione FullHD+ con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. L’ISP può gestire sensori fotografici fino a 108 MP, un sensore da 32 MP con ritardo dell’otturatore zero oppure due sensori da 16 MP in simultanea, anche qui con ritardo dell’otturatore zero.

Supporta inoltre la registrazione video in 4K a 30 fps, la registrazione video FullHD a 120 fps, HDR, mappatura della profondità e anche qui, con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, la riduzione del rumore.

Per quel che concerne la connettività include Cat. 13 LTE con aggregazione del vettore, dual-SIM LTE, GPS a doppia frequenza, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 e porta USB Type-C.

MediaTek Helio G99 è dedicato a smartphone di fascia media, che arriveranno sul mercato a partire dal terzo trimestre 2022.

