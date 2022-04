MediaTek ha ufficialmente annunciato il suo nuovo processore Dimensity 1300, successore del Dimensity 1200 dello scorso anno, dedicato agli smartphone di fascia media. Vediamo insieme le principali caratteristiche.

Caratteristiche MediaTek Dimensity 1300

Il processore in questione si basa su un’architettura TSMC a 6 nm, con una disposizione CPU a triplo cluster; presenta un core ARM Cortex-A78 CPU “Ultra” che può funzionare fino a 3,0 GHz, e altri tre core Cortex-A78 “Super” con clock a 2,6 GHz. Quattro coreCortex-A55 “Efficiency” che possono funzionare fino a 2 GHz, il tutto affiancato da una GPU ARM Mali-G77 MC9 a 9 core per le funzioni grafiche.

Per quel che concerne le memorie è in grado di supportare fino a 16 GB di RAM LPDDR4x con frequenza massima di 4266 Mbps, mentre lato archiviazione supporta memorie di tipo UFS 3.1. È in grado di gestire schermi in risoluzione FullHD+ (2520 x 1080 pixel) con frequenze di aggiornamento fino a 168 Hz; è presente anche la decodifica AV1 con accelerazione hardware in grado di offrire uno streaming video 4k veloce ed efficiente.

MediaTek Dimensity 1300 ha un processore del segnale di immagine integrato a 5 core, ISP, in grado di gestire fotocamere fino a 200 MP, nonché la registrazione video in 4k; sempre lato fotocamera permette funzioni quali ritratti multi persona, video con AI-Panorama Night Shot e Multi-Depth Smart Focus.

Per quel che riguarda la connettività, è ovviamente abilitato per le reti 5G, inoltre l’azienda specifica che è in grado di supportare l’aggregazione dell’operatore 5G e le modalità di rete SA (autonoma) e NSA (non autonoma). MediaTek dichiara velocità di download fino a 4,7 Gbps e velocità di upload fino a 2,5 Gbps, in più sono presenti Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS e NavIC.

Caratteristiche relative al lato gaming inoltre, includono il supporto alla tecnologia HyperEngine 5.0 proprietaria, nonché funzionalità come AI-VRS (variable rate shading) per offrire una grafica migliorata, una latenza ridotta per auricolari wireless e Wi-Fi/Bluetooth Hybrid 2.0.

Su quale dispositivo potrebbe debuttare?

Il MediaTek Dimensity 1300 non rappresenta uno stravolgimento rispetto al suo predecessore, una volta giunto sul mercato sarà diretto concorrente della controparte di Qualcomm, rappresentata dalla serie Snapdragon 7. Nonostante non vi siano informazioni ufficiali in merito, sembra che Dimensity 1300 possa debuttare su un prossimo smartphone OnePlus di fascia media, probabilmente OnePlus Nord 2T.