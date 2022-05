La guerra commerciale tra Huawei e USA ha, di fatto, cambiato le sorti del produttore cinese costringendolo ad attuare ed escogitare metodi al fine di mitigare quanto più possibile gli effetti delle restrizioni americane che hanno avuto un impatto profondo sui prodotti del colosso.

Una delle conseguenze di tali restrizioni è l’impossibilità da parte di Huawei di commercializzare dispositivi con il supporto al 5G tant’è che il P50 Pro, lanciato a inizio anno, non gode di tale connettività dovendosi accontentare del 4G; una specifica quasi anacronistica per un top di gamma nel 2022.

Huawei: ecco la cover che fornisce il supporto 5G a P50 Pro

Ebbene, uno dei modi per risolvere, in parte, questo problema arriva da una cover modulare al cui interno è allocata una eSIM che consente di far guadagnare allo smartphone che la equipaggia il supporto al 5G. L’accessorio, realizzato da un’azienda cinese chiamata Soyealink, misura 3,2 mm per un peso di 52 grammi e si collega allo smartphone grazie a una presa USB-C collocata nella parte inferiore interna della cover conferendo al dispositivo la connettività 5G.

Negli scorsi mesi molti rumor fecero intendere che una soluzione del genere fosse in cantiere direttamente da Huawei ma, a quanto pare, un’altra azienda è riuscita ad anticipare le mosse del produttore cinese.

La cover 5G in arrivo anche per altri modelli

L’innovativa cover di Soyealink sembra aver riscosso molto successo tant’è che un informatore cinese ha fatto trapelare su Weibo l’intenzione da parte di Huawei di portare a termine la realizzazione di una propria soluzione 5G in vista del lancio ufficiale della line-up Huawei Mate 50 prevista per luglio.

Stando a quanto affermato dall’informatore, la cover 5G dovrebbe essere completata entro giugno riuscendo a rientrare nelle tempistiche di lancio del prossimo top di gamma del produttore.

In aggiunta, nei prossimi mesi il colosso cinese dovrebbe realizzare delle varianti della cover anche per modelli precedenti come la serie Mate 40 e Nova 9 puntando ad estendere la compatibilità a quanti più dispositivi possibili.

Attualmente la cover 5G è disponibile solo in Cina nella variante per P50 Pro a un prezzo che, al cambio, si attesta sui 112 euro circa.

