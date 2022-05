Oggi, 18 maggio 2022, ha avuto luogo l’evento House of Huawei, nel contesto del quale il produttore cinese ha presentato nuovi prodotti hardware e servizi dedicati alla salute, alla nutrizione e al fitness, ma ha anche ufficializzato l’arrivo in Europa dello smartphone pieghevole premium Huawei Mate Xs 2.

L’evento è stato improntato al concetto di “fashion-tech” ed ha avuto come ospiti d’onore la showgirl, conduttrice televisiva e modella Melissa Satta e Sir Mo Farah, campione olimpico, mezzofondista e maratoneta britannico nonché ambassador dei wearable di Huawei. Ma se dei wearable — ovvero Huawei Watch GT3 Pro, Huawei Watch Fit 2 e Huawei Band 7 — ci siamo occupati in articoli dedicati, in questa sede il focus è sul nuovo pieghevole premium del brand.

Huawei Mate Xs 2: caratteristiche tecniche

Presentato ufficialmente in Cina a fine aprile, Huawei Mate Xs 2 è l’ultimo rappresentante di un impegno del brand nel segmento dei pieghevoli che parte da lontano — si pensi al Mate Xs 5G di due anni fa, al Mate X2 dello scorso anno e al più recente pieghevole a conchiglia Huawei P50 Pocket — e che sta già muovendo i primi passi verso la prossima generazione.

A proposito del nuovo modello annunciato oggi in Europa — con particolare riferimento alla Germania —, Richard Yu, CEO di Huawei Consumer BG, ha dichiarato:

«Con HUAWEI Mate Xs 2 abbiamo dato una svolta all’estetica del design, alle comunicazioni intelligenti, alla tecnologia di imaging e all’esperienza interattiva con l’ampio schermo. Questo nuovo flagship è destinato a rappresentare un punto di riferimento per una nuova era nella storia degli smartphone pieghevoli».

Huawei Mate Xs 2 rimane fedele al design pieghevole verso l’esterno che da anni contraddistingue il brand e fa grande affidamento sulla cerniera a doppia rotazione Falcon Wing di nuova generazione. Il produttore parla di una piega “piatta e senza soluzione di continuità”.

Tra le caratteristiche tecniche principali, si segnala innanzitutto l’ampio display pieghevole True-Chroma da 7,8 pollici: di tratta di un pannello OLED con risoluzione di 2480 x 2200 pixel, refresh rate di 120 Hz, oscuramento PWM ad alta frequenza 1440Hz, frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz. Il rivestimento Nano Optical Layer aiuta a tenere a bada i riflessi.

Le prestazioni sono affidate al Qualcomm Snapdragon 888 (con connettività solo 4G per i motivi noti) e il comparto fotografico con sensore principale da 50 MP supporta HUAWEI XD Optics. Quest’ultimo introduce una nuovissima tecnologia di recupero delle informazioni per perfezionare la chiarezza dell’immaginee la riproduzione dei dettagli. Le prestazioni fotografiche sono il frutto di un lavoro d’insieme di motore d’immagine True-Chroma HUAWEI XD Fusion Pro, sensore multi-spettro a 10 canali e calibrazione del colore di oltre 2.000 colori in P3 full color gamut.

La batteria Silicon-Based Anode da 4.600 mAh supporta la ricarica rapida Huawei SuperCharge 66W e il sistema di raffreddamento a liquido al grafene (Graphene Liquid Cooling System)migliora ulteriormente le prestazioni di dissipazione del calore. Gli speaker stereo con AI Sound Engine promettono il massimo coinvolgimento coi contenuti multimediali.

La scheda tecnica completa di Huawei Mate Xs 2 è disponibile a questo link, intanto ecco le specifiche principali:

SoC Qualcomm Snapdragon 888 4G con GPU Adreno 660

display OLED da 6,5 pollici con risoluzione (2.480 x 1.176 pixel) e refresh rate a 120 Hz da chiuso

display OLED da 7,8 pollici con risoluzione (2.480 x 2.200 pixel) e refresh rate a 120 Hz da aperto

8 GB o 12 GB di RAM

256 GB o 512 GB di memoria di archiviazione

fotocamera frontale da 10,7 megapixel (f/2.2)

tripla fotocamera posteriore, con sensore primario da 50 megapixel (f/1.8), sensore ultra grandangolare da 13 megapixel (f/2.2) e teleobiettivo da 8 megapixel (f2.4)

Bluetooth 5.2, NFC, GPS/AGPS/GLONASS/Beidou/GALILEO/QZSS/NavIC

porta USB Type-C 3.1

batteria da 4.600 mAh o 4.880 mAh (Collector’s Edition) con supporto alla ricarica rapida a 66 W

HarmonyOS 2

dimensioni da aperto (156,5 x 139,3 x 5,4 mm) e da chiuso (156,5 x 75,5 x 11,1 mm)

peso: 255 grammi.

Design, particolarità e funzioni

Nonostante questo display da tablet, lo smartphone pesa soli 255 grammi e ciò è reso possibile dall’impiego di materiali leggeri innovativi come fibre di vetro ultraleggere per il backplane, leghe di titanio di grado aerospaziale e acciaio ultraleggero per la struttura. La stessa cerniera Falcon Wing è realizzata in acciaio ultraleggero e ad alta resistenza. Inoltre, Mate Xs 2 offre un Composite Screen, caratterizzato da un design simile ai sistemi anticollisione delle auto, che ne migliora la flessibilità e la resistenza agli urti.

Il design in fibra di vetro 3D restituisce un effetto morbido al tatto e aiuta a ridurre le impronte. Lo smartphone è disponibile in due colorazioni classiche: nero, con una texture in pelle a tratteggio incrociato e bianco con una texture in pelle naturale. La custodia in PU in dotazione è abbinata al colore dello smartphone.

Quanto alle funzioni particolari, Mirror Shooting permette di vedere in anteprima gli scatti attraverso il mirino digitale della fotocamera su entrambi gli schermi contemporaneamente, mentre AI Remove consente un editing avanzato degli scatti. Tra le funzioni che permettono di trarre vantaggio da uno schermo pieghevole così ampio si segnalano Smart Multi-Window, Split-screen e Swipe Gesture (per la gestione veloce delle finestre mobili).

Prezzo e disponibilità

Veniamo alle cattive notizie: Huawei Mate Xs 2 arriva sì in Europa, ma soltanto in Germania a partire dal prossimo mese; il produttore non ha fatto menzione dell’Italia. Il prezzo di listino tedesco non è stato ancora comunicato.

