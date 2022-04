Nei prossimi mesi sono previsti tanti nuovi smartphone Android: tra questi abbiamo Xiaomi 12 Ultra, Huawei Mate 50 e Mate 50 Pro, Huawei Mate X3, OPPO K10 Pro e Sony Xperia 1 IV, tutti protagonisti di nuove indiscrezioni in queste ore. Andiamo insieme a scoprire le novità.

Xiaomi 12 Ultra potrebbe arrivare a maggio

Partiamo da Xiaomi 12 Ultra, lo smartphone che dovrebbe costituire la punta di diamante della serie di quest’anno. Inizialmente previsto per il lancio in Cina insieme a Xiaomi 12, Xiaomi 12X e Xiaomi 12 Pro, lo smartphone si sta facendo un po’ attendere, anche più del diretto predecessore uscito nel mese di marzo.

In base al poster promozionale trapelato in queste ore veniamo a sapere che Xiaomi 12 Ultra potrebbe essere svelato il 10 maggio 2022. In più viene menzionato il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+: il fatto che questo chip non sia ancora stato ufficializzato lascia qualche dubbio sull’autenticità delle indicazioni, ma staremo a vedere.

L’uscita a maggio 2022 rimane plausibile e i rumor recenti parlano di specifiche al top, tra le quali spiccherebbe il display AMOLED da 6,73 pollici con tecnologia LTPO 2.0 e refresh rate fino a 120 Hz.

Huawei Mate 50 e Mate X3 tra Qualcomm e Kirin

Passiamo in casa Huawei perché oggi abbiamo nuove indicazioni su Huawei Mate 50, Mate 50 Pro e su Huawei Mate X3. Più precisamente si tratta di indiscrezioni sui chipset. I primi due potrebbero arrivare con SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 4G, mentre il terzo potrebbe uscire con due varianti, una con SoC Qualcomm Snapdragon 888 e una con Kirin 9000.

La serie Huawei Mate 50, confermata lo scorso febbraio direttamente da Li Changzhou (vice presidente della divisione marketing di Huawei Consumer Business Group), potrebbe arrivare nei negozi a partire dal mese di luglio 2022 con HarmonyOS 3.0 e vari miglioramenti fotografici. La foto qui sotto, che immortala una protezione per lo schermo, suggerisce un ampio notch e un vetro curvo ai lati.

Le ultime sullo smartphone pieghevole Huawei Mate X3, che ha iniziato a farsi vedere timidamente un paio di settimane fa, suggeriscono il possibile lancio di due versioni (una con Snapdragon 888 e una con Kirin 9000). Le indiscrezioni puntano inoltre su una batteria da 4500 mAh compatibile con la ricarica rapida cablata da 66 W.

OPPO K10 Pro passa dalle certificazioni: ecco le possibili specifiche

OPPO starebbe per lanciare in Cina un nuovo smartphone Android di fascia alta che dovrebbe prendere il nome di OPPO K10 Pro. Il dispositivo sarebbe passato dalla certificazione del TENAA, che ha rivelato il numero di modello PGIM10 e alcune specifiche tecniche.

In base a ciò che sappiamo finora, OPPO K10 Pro potrebbe disporre di display AMOLED da 6,62 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e sensore d’impronte integrato, SoC Qualcomm Snapdragon 888 a 5 nm con GPU Adreno 660, 8 o 12 GB di RAM LPDDR5, 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1, connettività 5G dual SIM SA/NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC e porta USB Type-C.

Il comparto fotografico potrebbe essere composto da una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (Sony IMX766), ultra-grandangolare da 8 MP e macro da 2MP, e da una singola anteriore da 16 MP. A completare il quadro una batteria da 5000 mAh compatibile con la ricarica rapida SuperVOOC da 80 W. Queste le immagini spuntate su Weibo.

Secondo i rumor lo smartphone potrebbe arrivare nelle prossime settimane nelle colorazioni Black, Blue e White.

Prezzi più alti per Sony Xperia 1 IV

Chiudiamo la carrellata di indiscrezioni con i possibili prezzi del prossimo flagship Sony, trapelati su Weibo. Il nuovo smartphone, Sony Xperia I IV, potrebbe essere venduto a una cifra leggermente superiore rispetto al predecessore: sulla base delle indicazioni spuntate in queste ore il dispositivo potrebbe debuttare in Cina a un prezzo di partenza di 8999 yuan (256 GB), corrispondenti a circa 1300 euro al cambio attuale.

Xperia I IV dovrebbe arrivare anche nella versione con 512 GB di memoria interna, che potrebbe essere commercializzata a 9999 yuan (poco più di 1440 euro). Il modello dello scorso anno, Sony Xperia 1 III, arrivò in Cina a 8499 e 9499 yuan, cioè a circa 1227 e 1372 euro.

Questi aumenti potrebbero essere giustificati dai miglioramenti in arrivo nel comparto fotografico: a bordo potrebbe trovare posto una tripla o quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da almeno 48 MP affiancato da un ultra-grandangolare, da un tele periscopico e forse da un ulteriore sensore tele con ottica tradizionale.

Per il resto Sony Xperia 1 IV potrebbe disporre di un display da 6,5 pollici, 12 o 16 GB di RAM, 256 o 512 GB di memoria, SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (forse “Plus”) e batteria da 5000 mAh con ricarica da 45 W. Per ulteriori dettagli o conferme ci toccherà attendere ancora un po’.

