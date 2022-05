In attesa di poterli scoprire ufficialmente, spuntano quest’oggi novità riguardanti Xiaomi MIX Fold 2 e Motorola RAZR di terza generazione, due tra gli smartphone pieghevoli più attesi dei prossimi mesi. Riguardo al primo ad esprimersi è il noto leaker Ice universe, mentre per il secondo arriva un interessante tweet di Ross Young, co-fondatore e CEO di Display Supply Chain Consultants.

Cura dimagrante per Xiaomi MIX Fold 2

Iniziamo da Xiaomi MIX Fold 2, che secondo le indiscrezioni dovrebbe essere commercializzato entro il mese di giugno 2022. Il mese scorso su Weibo sono state anticipate alcune indicazioni, che parlavano di uno smartphone più sottile e con nuove cerniere che renderebbero più semplice il meccanismo di apertura e chiusura rispetto a Xiaomi Mi MIX Fold, lanciato nella primavera 2021.

Secondo quanto riferito dal noto Ice universe, MIX Fold 2 potrebbe arrivare sul mercato globale (e non solo in Cina, dunque) con diversi miglioramenti rispetto al predecessore: il leaker sostiene che si tratterà dello smartphone pieghevole più sottile e leggero tra quelli usciti finora, con uno schermo esterno “notevolmente migliorato” e senza proporzioni da “telecomando“.

Questa cura dimagrante (ricordiamo che il modello dello scorso anno misura 173,27 x 133,38 x 7,62 mm da aperto e 173,27 x 69,8 x 17,2 mm da chiuso e ha un peso tra i 317 e i 332 g in base alla versione) dovrebbe andare a influenzare anche la batteria. I rumor parlano infatti di una capacità inferiore, che dovrebbe dunque attestarsi sotto ai 5000 mAh.

In base a quanto sappiamo, per il resto Xiaomi MIX Fold 2 dovrebbe offrire display principale da 8 pollici, display secondario da 6,5 pollici (entrambi con 120 Hz di refresh rate) e SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+. Quest’ultimo non è ancora stato ufficializzato, ma dovrebbe esserlo a breve.

Crescono i display del prossimo pieghevole Motorola RAZR

Novità anche per la prossima generazione di Motorola RAZR, anche se non ci sono ancora informazioni ufficiali. Il nuovo smartphone pieghevole, nome in codice “Maven”, avrà secondo Ross Young due schermi più grandi rispetto a quelli della precedente generazione.

In base a quanto riferito, a bordo dovrebbero trovare posto un display pieghevole da 6,7 pollici (+0,5 pollici rispetto a Motorola RAZR 5G) e un display esterno da 3 pollici (invece che 2,7). Il tweet aggiunge inoltre che sarà China Star la responsabile della produzione del nuovo smartphone della casa alata.

Le indiscrezioni uscite finora sostengono che il prossimo RAZR avrà una fotocamera posteriore da 50 MP (f/1.8), affiancata da una ultra-grandangolare da 13 MP e da un sensore per gli scatti macro, ma anche una fotocamera anteriore (o meglio, interna) da 32 MP, SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, display a 120 Hz e fino a 12 GB di RAM.

Sarà tutto confermato con l’ufficialità? Prenderà il nome di Motorola RAZR 3? Non ci resta che attendere la presentazione del nuovo pieghevole per scoprirlo.

in copertina Motorola RAZR 5G

