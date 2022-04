In questi ultimi giorni in Rete continuano a susseguirsi le indiscrezioni su uno degli smartphone più attesi tra quelli che Xiaomi ha in progetto di lanciare: stiamo parlando di Xiaomi MIX Fold 2.

Solo qualche giorno fa è emerso che il nuovo smartphone pieghevole del colosso cinese dovrebbe poter contare su una speciale cerniera a 360° e qualche altra anticipazione ci è arrivata nelle scorse ore grazie al popolare leaker Digital Chat Station.

Xiaomi MIX Fold 2 non è ancora pronto

Stando a quanto ha rivelato attraverso il social cinese Weibo, ancora Xiaomi non sarebbe pronta a lanciare Xiaomi MIX Fold 2 e i lavori che porteranno al suo esordio sul mercato dovrebbero proseguire per altri due mesi: ciò significa che per il suo lancio ufficiale ci sarà da avere pazienza sino a giugno.

Negli ultimi giorni è anche emerso che il nuovo smartphone pieghevole di Xiaomi (con nome in codice “zizhan” e codice modello 22061218C) dovrebbe poter contare su un display esterno da 6,5 pollici e su un generoso schermo interno da ben 8 pollici e con risoluzione 2K, simile per dimensioni a quello dei tablet più piccoli (tanto per fare un esempio, quello di iPad mini ha una diagonale di 8,3 pollici).

Rispetto al modello di precedente generazione, Xiaomi MIX Fold 2 dovrebbe poter vantare un design quasi privo di pieghe ed entrambi i suoi display dovrebbero poter contare su un refresh rate elevato (quello interno di Xiaomi MIX Fold si deve “accontentare” di 60 Hz).

Tra le altre caratteristiche del nuovo smartphone pieghevole di Xiaomi, infine, non dovrebbe mancare un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus (realizzato da TSMC con processo produttivo a 4 nm).

Sarà interessante scoprire in quali mercati Xiaomi MIX Fold 2 sarà commercializzato e, soprattutto, a quale prezzo, essendo quest’ultimo un aspetto di fondamentale importanza per un suo eventuale successo (anche considerando quanto sia divenuto competitivo il settore degli smartphone pieghevoli).