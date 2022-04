Si avvicina un periodo di fuoco per Xiaomi che ha in cantiere due flagship destinati a due tipologie di utenza molto diverse tra loro: da un lato, arriverà il camera-phone Xiaomi 12 Ultra che farà contenti coloro che cercano uno smartphone senza rivali in ambito fotografico; dall’altro lato arriverà il pieghevole Xiaomi MIX Fold 2.

Nuove indiscrezioni aggiungono nuovi dettagli su questi due smartphone Android che andranno a piazzarsi sulla fascia top del mercato, chi per prestazioni fotografiche e chi per design e innovazione.

Xiaomi 12 Ultra non avrà rivali dal punto di vista fotografico

Non è una novità che Xiaomi presenti uno smartphone dedicato alla fotografia; dopo il Mi 10 Ultra e il Mi 11 Ultra, quest’anno sarà la volta dello Xiaomi 12 Ultra, smartphone flagship del brand cinese che andrà a ad allargare la serie numerata di quest’anno, già composta dai vari Xiaomi 12, 12X e 12 Pro.

Il prossimo Xiaomi 12 Ultra, come già ampiamente raccontato, sarà anche il primo smartphone a marchio Xiaomi frutto della collaborazione con Leica, azienda che porterà tutto il proprio know-how in ambito fotografico per creare uno smartphone che possa sbaragliare la concorrenza e conquistare lo scettro di miglior camera-phone sul mercato.

Grazie al noto leaker Digital Chat Station, veniamo a conoscenza che lo smartphone sarà dotato di un nuovo ed enorme sensore, da un pollice e con risoluzione da 50 megapixel, prodotto da Sony e chiamato IMX989. Questo nuovo sensore dovrebbe essere la diretta evoluzione del Sony IMX789 da 48 megapixel presente sul OnePlus 10 Pro.

Dello Xiaomi 12 Ultra, sappiamo inoltre che dovrebbe essere uno dei primi smartphone in assoluto a montare l’inedito e potentissimo Snapdragon 8 Gen 1+ di Qualcomm, prodotto da TSMC (mentre l’attuale Snapdragon 8 Gen 1 è prodotto da Samsung). Sebbene alcune indiscrezioni facessero sperare sulla presenza della ricarica rapida a 150 W, lo smartphone potrebbe doversi accontentare di “soli” 120 W per ricaricare la batteria, che dovrebbe essere un’unità da 4900 mAh.

Vedremo, quindi, se Xiaomi 12 Ultra riuscirà a fare meglio del predecessore Mi 11 Ultra e sbaragliare la concorrenza, agguerritissima, tra i top camera-phone: Honor Magic4 Ultimate, attuale dominatore della classifica DXOMARK, è avvisato.

Xiaomi MIX Fold 2 avrà una cerniera ridisegnata

Stando alle nuove indiscrezioni divulgate, anche in questo caso, dal leaker Digital Chat Station sul social network Weibo, il prossimo pieghevole del brand cinese, Xiaomi MIX Fold 2, adotterà un nuovo design e delle nuove cerniere, reingegnerizzate per ridurre la piega che subirà il display interno e per rendere più facile il meccanismo di apertura e chiusura dello smartphone.

Lo smartphone, dal nome in codice Zizhan e contrassegnato dal codice di modello 22061218C, dovrebbe essere dotato di un vetro AG che lo renderà più sottile e leggero rispetto al predecessore Xiaomi Mi MIX Fold dello scorso anno. Per quanto riguarda le colorazioni e alcune caratteristiche estetiche, queste dovrebbero essere riprese dallo Xiaomi 12 Ultra.

Dello Xiaomi MIX Fold 2 sono trapelate alcune di quelle che potrebbero essere le specifiche tecniche che lo caratterizzeranno, principalmente legate ai due display di cui sarà dotato. Ve le riepiloghiamo di seguito:

Display esterno AMOLED da 6,5” con refresh rate elevato

da con refresh rate elevato Display interno AMOLED pieghevole da 8” con risoluzione QHD con refresh rate elevato

da con risoluzione con refresh rate elevato Nessuna fotocamera sotto al display: anche sul display interno ci sarà il foro

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+

È ancora poco, ma speriamo che, all’interno di una categoria di device in piena evoluzione come quella degli smartphone pieghevoli, Xiaomi MIX Fold 2 possa costituire un concreto passo in avanti rispetto al predecessore, e che possa aiutare Xiaomi a fare passi avanti nel mercato dei pieghevoli, dominato da Samsung che possiede il 93% delle quote di mercato (contro una quota inferiore all’1% posseduta dal brand cinese).

Quando arriveranno questi due flagship a marchio Xiaomi?

Nonostante non vi siano conferme ufficiali, Xiaomi 12 Ultra e Xiaomi MIX Fold 2 dovrebbero essere presentati contemporaneamente, presumibilmente all’interno di un evento di lancio di assoluto spessore, nel mese di maggio (il 10 per la precisione, stando al poster pubblicitario trapelato in precedenza), con la disponibilità prevista per il successivo mese di giugno.

C’è molta attesa per conoscere le potenzialità di questi due smartphone e per capire se (e quando) arriveranno su altri mercati al di fuori di quello cinese.

