Oltre alle tante novità annunciate in occasione di Google I/O 2022, il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha anche altre funzioni a cui sta lavorando e una piuttosto interessante, ancora in fase di test, riguarda il Google Play Store.

Lo store di app del colosso di Mountain View utilizza da tempo i caroselli che mostrano l’icona, il nome e la valutazione, con tre app completamente visibili senza la necessità di scorrere ma pare che nei progetti degli sviluppatori vi sia una modifica di tale interfaccia.

Come cambia l’interfaccia di Google Play Store

In particolare, l’obiettivo di Google è quello di mostrare agli utenti più informazioni sulle app visualizzate e ciò attravero il passaggio da un’interfaccia a caroselli a una basata sugli elenchi: l’icona diventa leggermente più piccola e accanto ad essa viene aggiunto il testo promozionale fornito dal relativo sviluppatore. Toccando la freccia si accede comunque a una visualizzazione a griglia completa.

A seguire uno screenshot dell’attuale interfaccia e due di quella nuova:

Al momento questo rinnovamento visivo è stato segnalato per le schede “In base alla tua attività recente” e “Consigliato per te” mentre non sembra essere stato applicato anche alle schede dedicate ai Giochi e ai Libri.

La nuova soluzione a cui sta lavorando il team di Google si basa su un approccio leggermente meno visivo ma offre una migliore esperienza di utilizzo su Google Play, in quanto grazie ad essa gli utenti non devono più limitarsi a vedere l’icona e il nome dell’app durante una navigazione rapida. Allo stesso tempo, la vecchia interfaccia è stata scelta dal colosso di Mountain View in quanto l’elenco completo sarebbe un po’ troppo “pesante”.

Stando alle segnalazioni, allo stato attuale tale modifica non è stata ancora ampiamente implementata ma probabilmente nei prossimi giorni sarà messa a disposizione di un numero sempre più grande di utenti. Staremo a vedere.