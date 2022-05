Si deve riconoscere al team di sviluppatori di WhatsApp il merito di essere costantemente impegnato in un lavoro di miglioramento di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e una delle più attese è finalmente disponibile da qualche giorno: stiamo parlando della possibilità di rispondere ai messaggi con una reazione.

Ma ci sono tante altre novità in arrivo per tale servizio e una di esse è rappresentata da una nuova scorciatoia per rispondere ai messaggi, una funzionalità in fase di sviluppo sul canale beta di WhatsApp Desktop.

Una nuova scorciatoia in arrivo su WhatsApp

Al momento ci sono due modi per rispondere rapidamente ad un messaggio all’interno di una chat: è possibile selezionare Rispondi tra le opzioni del messaggio oppure toccare due volte la riga del messaggio.

Ebbene, lo staff di WABetaInfo ha scovato nella versione 2.2218.0 beta di WhatsApp Desktop dei riferimenti ad una terza modalità, rappresentata da una nuova scorciatoia per la risposta ai messaggi posizionata accanto al pulsante per le reazioni.

In pratica, grazie a questa nuova scorciatoia sarà possibile rispondere a un messaggio ancora più velocemente di prima, semplicemente cliccando una volta la scorciatoia invece di due volte.

Tale funzionalità è ancora in fase di sviluppo e non vi sono informazioni su quando potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile.

Come provare le versioni beta del servizio di messaggistica

Se desiderate provare in anticipo le varie novità di WhatsApp Desktop, potete aderire al programma beta installando l’ultima versione disponibile, che può essere scaricata dai dispositivi basati su Windows (qui) e macOS (qui).

Chi invece desidera provare in anteprima le novità studiate per i dispositivi Android può farlo attraverso il Play Store, iscrivendosi al canale di beta testing (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) oppure installando manualmente i file APK di una delle versioni beta, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

Leggi anche: come diventare beta tester di WhatsApp Desktop