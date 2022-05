Google TV non rientra tra i prodotti del colosso di Mountain View oggetto di continui aggiornamenti ma, di tanto in tanto, anche in tale piattaforma vengono introdotte delle novità.

Ebbene, pare che il team di sviluppatori di Google TV abbia iniziato a implementare i “risultati personali proattivi”, ossia una funzionalità annunciata alla fine dello scorso anno con l’obiettivo di rendere più accattivante lo screensaver della piattaforma (che fino a questo momento si è limitato a mostrare una presentazione di immagini provenienti da varie gallerie o dall’account di Google Foto dell’utente).

Google TV si arricchisce di una nuova funzione

Nei progetti iniziali di Google questa novità avrebbe dovuto essere rilasciata già a dicembre ma, a quanto pare, il colosso di Mountain View ha deciso di posticipare la sua implementazione su larga scala.

Nelle scorse ore si sono fatte numerose le segnalazioni di utenti per i quali questa nuova schermata di Google TV con i risultati personali proattivi è stata abilitata e pare che siano state apportate alcune modifiche rispetto ai progetti originali, come la visualizzazione di schede più piccole.

Ecco un paio di screenshot della schermata, nella quale si vedono le schede relative a una playlist di Spotify, un video su YouTube, un podcast di Google Podcast, Google Assistant e condizioni meteo locali:

Ad avvisare gli utenti della disponibilità di questa nuova funzione ci pensa una notifica con cui viene loro comunicato che “i risultati personali proattivi sono ora attivi”. Tale notifica porta a una nuova parte della pagina delle impostazioni di Google Assistant che consente di abilitare o disabilitare completamente i risultati “proattivi” sullo screensaver.

Al momento non è chiaro quanto esteso sia il rilascio di questa nuova funzione ma è quasi certo che la sua implementazione avvenga tramite un aggiornamento lato server. Probabilmente nel giro di qualche giorno (o, al massimo, di una o due settimane) sarà disponibile per tutti gli utenti Google TV.