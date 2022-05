A distanza di un paio di settimane dalla presentazione ufficiale, i nuovi Vivo X80 e Vivo X80 Pro debuttano sul mercato globale dopo l’iniziale lancio in Cina. Si tratta di un primo passo, molto importante, in vista di una possibile commercializzazione anche in Europa, mercato in cui Vivo punta ad espandere notevolmente la sua presenza nel corso dei prossimi anni, anche grazie a prodotti di fascia alta, caratterizzati da specifiche complete.

I due smartphone di Vivo presentano alcune sostanziali differenze, con il Pro che ha un SoC Qualcomm top di gamma e un inedito sensore fotografico custom realizzato in collaborazione con Samsung. Vediamo tutti i dettagli in merito al lancio globale della nuova gamma Vivo X80:

Vivo X80 e X80 Pro arrivano sul mercato globale: si parte dalla Malesia

Il lancio globale dei nuovi Vivo X80 e Vivo X80 Pro sono pronti a conquistare il mercato globale. Dopo l’avvio delle vendite in Cina, a fine aprile, i due top di gamma di casa Vivo sbarcano ufficialmente al di fuori dei confini cinesi. La commercializzazione internazionale parte dalla Malesia.

Il sud-asiatico, con tutti i mercati al di fuori dei confini cinesi, rappresenta un’area fondamentale per Vivo che, quindi, sceglie i suoi mercati chiave per commercializzazione le versioni “Global” dei nuovi Vivo X80 e X80 Pro. Il Vivo X80 arriva sul mercato nelle varianti Cosmic Black e Urban Blue mentre la versione Pro è disponibile esclusivamente in versione Cosmic Black.

La gamma parte, al cambio attuale, da poco meno di 800 euro (prezzo relativo al Vivo X80 12/256 GB). La variante Pro, invece, parte da circa 1.100 euro (con 12/256 GB). Le vendite della nuova gamma di smartphone Vivo partiranno, in Malesia, a partire dal 18 maggio. Per il momento, Vivo non ha rilasciato alcuna informazione in merito al lancio dei nuovi X80 su altri mercati globali.

Nel corso dei prossimi mesi, i due smartphone (o anche solo uno dei due) potrebbero debuttare anche in Europa e, in particolare, in Italia.

Le specifiche della variante global

Le versioni per i vari mercati internazionali dei nuovi Vivo X80 e X80 Pro riprenderanno le stesse specifiche delle versioni destinate al mercato cinese. Per quanto riguarda il Vivo X80 Pro, disponibile in Cina in due varianti, una con SoC MediaTek Dimensity 9000 ed una con SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, è prevista la commercializzazione della sola variante con SoC Qualcomm.

Confermato, invece, il display AMOLED da 6,78 pollici di diagonale con risoluzione QHD+ e pannello LTPO 3.0 a 120 Hz. Lo smartphone può contare su di una batteria da 4.700 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80 W ed alla ricarica wireless da 50 W.

Tra le specifiche c’è spazio anche per quattro fotocamere posteriori, con sensore principale sensore principale da 50 Megapixel ISOCELL GNV con OIS. Questo sensore è una versione modificata, in modo specifico per Vivo, dell’ISOCELL GN1 di Samsung e promette ottime prestazioni. Lo smartphone può contare anche su di un ISP custom, denominato Vivo V1 Plus.

Non ci sono novità, rispetto alla versione cinese, per il Vivo X80. Lo smartphone arriverà sul mercato con il SoC MediaTek Dimensity 9000 e con un display Samsung AMOLED E5 con diagonale di 6,78 pollici e risoluzione Full HD+ oltre che con refresh rate da 120 Hz.

Tra le specifiche troviamo una batteria da 4.500 mAh, con ricarica rapida da 80 W e ricarica wireless da 50 W, oltre che una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX866 da 60 Megapixel. Da notare che solo il Pro può contare sulla certificazione IP60. Per entrambi gli smartphone, invece, c’è Android 12 coon Funtouch OS 12.