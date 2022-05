I tablet Android hanno vissuto una secondo picco di popolarità a partire dalle prima fasi della pandemia e tra i produttori entrati per la prima volta in tale segmento di mercato figura anche Realme, che ora pare prossima a rincarare la dose con il nuovo modello Realme Pad 5G, con una dotazione tecnica che si preannuncia interessante.

Il primo tablet del marchio cinese, Realme Pad, era stato annunciato ufficialmente nel mese di settembre dello scorso anno, per poi approdare anche in Italia un paio di mesi più tardi. Caratterizzato da una scheda tecnica di buon livello e da un ottimo rapporto qualità-prezzo, il tablet aveva fatto parlare di sé quasi più per la diatriba relativa all’aggiornamento ad Android 12 (prima negato e poi promesso dal produttore) che per giudizi tecnici.

Realme Pad 5G: specifiche tecniche e lancio

Adesso, stando alle indiscrezioni appena trapelate, il brand cinese sembra pronto a regalare un successore al proprio primo nato: a riferirlo è Digital Chat Station, leaker molto attivo sulla piattaforma cinese di microblogging Weibo.

Secondo la fonte, il nuovo Realme Pad 5G (questo il nome del presunto nuovo modello), sarebbe dotato di un display LCD con risoluzione 2,5K e refresh rate a 120 Hz. Il SoC a bordo dovrebbe essere lo Snapdragon 870 di Qualcomm, l’autonomia del tablet sarebbe affidata ad una batteria da 8.360 mAh e il dispositivo supporterebbe l’input tramite pennino. Il tutto tratteggia un tablet simile al parente stretto OPPO Pad. Visto il nome, sarebbe ovviamente presente la connettività di rete mobile 5G.

Il prezzo di listino preciso non è ancora trapelato, ma si parla di una cifra inferiore ai 2.000 CNY, circa 282 euro al cambio attuale.

A detta del leaker, ci sarebbe anche un modello di fascia più alta in fase di lavorazione: Realme Pad 5G Master Explorer Edition sarebbe contraddistinto da un display OLED e da una Mobile Platform SM8475, identificabile con il chiacchierato Snapdragon 8 Gen 1 Plus, che però potrebbe essere in ritardo sulla tabella di marcia.

