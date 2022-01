Realme Pad era stato annunciato ufficialmente sul finire dello scorso anno e portato anche in Italia pochi giorni più tardi, ma aveva — giustamente — fatto storcere il naso a tutti per una decisione discutibile di Realme, che per fortuna ora ha deciso di tornare sui suoi passi.

Ottime notizie per Realme Pad, ma ci sarà da attendere

Come abbiamo visto conoscendone la scheda tecnica e poi riscontrato nella pratica in sede di recensione, Realme Pad non è esattamente un tablet Android rivoluzionario, ma rappresenta una scelta valida nella fascia economica del mercato, soprattutto se trovato ad un prezzo più basso rispetto al listino ufficiale.

Fino a qualche giorno fa a renderne non particolarmente consigliato l’acquisto — soprattutto in considerazione del fatto che, in genere, i tablet vengono sostituiti molto meno frequentemente rispetto agli smartphone — era stata la scelta di Realme, foriera di copiose e comprensibili critiche, di non aggiornare Realme Pad ad Android 12.

A quanto pare le obiezioni sollevate da utenti e addetti ai lavori hanno sortito l’effetto sperato, tanto che il produttore cinese ha deciso di ritrattare la propria scelta iniziale: Realme ha appena confermato ai colleghi di Android Authority che, dopotutto, Realme Pad riceverà l’aggiornamento ad Android 12. C’è già anche una finestra temporale di riferimento e la cattiva notizia è che l’attesa non sarà breve: l’update è ora in programma per il Q3 2022.

Un rappresentante di Realme, inoltre, ha confermato un altro dettaglio rilevante: Realme Pad sarà destinatario di un supporto software standard con patch di sicurezza garantite per tre anni.

A conferma ulteriore del dietrofront, dalla relativa pagina FAQ è stato rimosso ogni riferimento al mancato rilascio di aggiornamenti software per Realme Pad.

Insomma, se stavate valutando questo tablet e la politica relativa ai (non) aggiornamenti vi aveva fatto desistere, adesso potete prenderlo nuovamente in considerazione.

