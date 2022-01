Capita spesso che i tablet Android non siano particolarmente supportati dai rispettivi produttori e questa “regola” non scritta pare sia destinata a ripetersi con Realme Pad, device arrivato anche nel nostro Paese un paio di mesi fa.

Stando a quanto è possibile apprendere dalle FAQ pubblicate sul sito del produttore asiatico, infatti, per questo tablet il produttore asiatico non ha in programma il rilascio di un aggiornamento che porti Android 12.

Niente Android 12 per Realme Pad

La risposta alla domanda se Realme Pad potrà contare sull’aggiornamento ad Android 12 non lascia spazio a dubbi: il tablet non riceverà tale update ma continuerà a poter contare su aggiornamenti di sicurezza e su quelli volti a migliorare le sue prestazioni per tutto il ciclo di supporto software.

Probabilmente la decisione di Realme non sarà accolta con grande favore da chi ha deciso di acquistare questo tablet che, lo ricordiamo, è stato lanciato lo scorso settembre con Android 11 a bordo.

Del resto, non stiamo parlando di un device entry level ma di un modello di fascia media (e con un prezzo comunque non irrilevante), così come ci viene peraltro confermato dalla sua scheda tecnica:

display LCD IPS da 10,4 pollici con risoluzione WUXGA (2.000 x 1.200 pixel) e luminosità massima a 360 nit

processore MediaTek Helio G80

3 GB o 4 GB di RAM e 32 GB o 64 GB di memoria interna eMMC 5.1 (con possibilità di espansione via microSD fino a 1 TB)

fotocamera posteriore da 8 megapixel

fotocamera frontale da 8 megapixel con angolo di apertura da 105°

quattro altoparlanti con Dolby Atmos e Hi-Res audio

connettività 4G LTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS e USB Type-C 2.0

batteria da 7.100 mAh con supporto alla ricarica rapida a 18 W e alla ricarica inversa

dimension: 246,1 × 155,9 × 6,9 mm

peso: 440 grammi

interfaccia Realme UI basata su Android 11

Realme Pad è disponibile nel nostro Paese a partire da 239 euro (versione 3/32 GB).

