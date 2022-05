Era attesa per questo mese la versione aggiornata dell’ultimo processore di punta di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 1+, però stando alle ultime voci, pare che ci sarà da aspettare ancora un po’.

Secondo quanto riportato sul social network cinese Weibo dal leaker DigitalChatStation, il nuovo processore arriverà nella seconda metà dell’anno corrente, a causa dell’attuale situazione pandemica in Cina.

Considerando infatti che la situazione legata al Covid 19 negli ultimi tempi è stata peggiore in Cina, rispetto ad altre zone (ad esempio Europa), si teme che l’allentamento delle misure di protezione e prevenzione possa portare ad una crescita esponenziale delle infezioni. Tutto ciò si tradurrebbe in un grave impatto non solo sulla salute delle persone, ma anche sull’economia e le filiere produttive aziendali.

Il leaker non si limita alla notizia dello slittamento dello Snapdragon 8 Gen 1+, ma azzarda anche un’ipotesi su quale sarà il primo telefono ad esserne equipaggiato; DigitalChatStation sostiene infatti che Qualcomm e Lenovo siano in ottimi rapporti (considerate che il primo smartphone sul quale ha debuttato il predecessore, lo Snapdragon 8 Gen 1, è stato Motorola Edge 30 Pro, ovvero Edge X30 in Cina) e che dunque è molto probabile che il nuovo chip di Qualcomm possa fare la sua prima comparsa a bordo del Motorola Edge 30 Ultra.

Ancora non è dato sapere se Snapdragon 8 Gen 1+ sia il nome reale che verrà dato al processore, e anche le informazioni riguardanti le caratteristiche tecniche non sono molte, ci si aspetta che rappresenti un boost prestazionale rispetto al predecessore e potrebbe anche garantire una maggiore efficienza energetica, legata all’ottimizzazione del processo produttivo.