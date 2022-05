Il mese scorso Nothing ha rilasciato il suo launcher per Android in versione beta per gli smartphone Samsung Galaxy S21 e Galaxy S22, Google Pixel 5 e Pixel 6, con la promessa che in tempi brevi lo avrebbe reso disponibile anche per i dispositivi OnePlus e non solo.

Oggi l’azienda ha annunciato che Nothing Launcher è disponibile per tutti i dispositivi che eseguono Android 11 e versioni successive.

Nothing Launcher beta estende il supporto e introduce interessanti novità

Oltre al supporto esteso a molti più dispositivi Android, l’aggiornamento introduce anche diverse nuove funzionalità, tra cui un collegamento per scaricare sfondi e suonerie direttamente dalle impostazioni di avvio.

Ecco l’elenco delle novità:

L’icona dell’app di avvio ora è disponibile nella schermata iniziale.

Nuova pagina “Come configurare” quando si avvia il launcher per la prima volta.

Possibilità di passare facilmente allo sfondo Nothing con la finestra pop-up.

Il collegamento Dropbox per scaricare sfondi e suonerie bonus ora si trova nelle impostazioni di avvio.

Nothing Launcher Beta è un’anteprima di Nothing OS ed è disponibile gratuitamente nel Play Store di Google. Per installare oppure aggiornare il launcher potete utilizzare il badge che trovate a seguire. Per indicazioni passo passo potete anche consultare questo video.

