Non vedete l’ora di mettere le mani su Nothing phone (1), il primo smartphone del marchio? Allora non potete non provare sul vostro attuale dispositivo il launcher ufficiale, già disponibile sul Google Play Store con il nome di Nothing Launcher. Diamogli un’occhiata insieme ai primi sfondi e alle suonerie.

Nothing Launcher anticipa Nothing phone (1) ed è disponibile sul Google Play Store

Come confermato dal CEO e co-fondatore dell’azienda Carl Pei, Nothing phone (1) verrà lanciato nel corso dell’estate 2022. Nell’attesa potete già scaricare i primi sfondi ufficiali e provare il Nothing Launcher, attualmente in beta e disponibile per un numero limitato di modelli di smartphone Android (lista più in basso).

Tra le peculiarità del nuovo launcher Android troviamo:

Icone e cartelle più grandi : tenendo premute le icone potrete ingrandire le cartelle delle app o le singole app, in modo che quelle che utilizzate più speso saranno più visibili; inoltre potrete lanciare qualsiasi app direttamente dalle cartelle e quelle più usate appariranno per prime.

: tenendo premute le icone potrete ingrandire le cartelle delle app o le singole app, in modo che quelle che utilizzate più speso saranno più visibili; inoltre potrete lanciare qualsiasi app direttamente dalle cartelle e quelle più usate appariranno per prime. Widget per l’orologio e per il meteo su misura : widget che sfruttano lo stesso font a matrice di punti del logo Nothing; citando l’azienda, “una tecnologia pura, bilanciata dal calore umano“.

: widget che sfruttano lo stesso font a matrice di punti del logo Nothing; citando l’azienda, “una tecnologia pura, bilanciata dal calore umano“. Sfondi e stile tipico Nothing: potrete personalizzare la schermata iniziale con lo sfondo Nothing e la tavola di colori associata.

Potrete dunque scoprire in anteprima la grafica e le animazioni di Nothing OS, a qualche mese di distanza dal lancio del nuovo smartphone. Dopo aver installato il launcher potrete anche provare sfondi e suonerie seguendo questo link.

Come installare Nothing Launcher sul vostro smartphone Android

Nothing Launcher è disponibile al download sul Google Play Store in versione beta a partire da oggi, 28 aprile 2022. In questa prima release risulta compatibile con pochi smartphone, più precisamente con Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Google Pixel 5, Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Gli sviluppatori assicurano che sarà disponibile a breve anche per gli smartphone OnePlus.

Per scaricare il launcher potete semplicemente seguire il badge qui sotto. Per indicazioni passo passo potete anche dare uno sguardo a questo video.

