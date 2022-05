WhatsApp Beta anticipa una novità per un futuro aggiornamento

Nelle scorse ore, WhatsApp ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento della versione Beta dell’applicazione per Android attraverso il Google Play Beta Program: è arrivata la versione 2.22.11.6. Se vi state chiedendo quali novità siano contenute in questa nuova release per i beta tester, ebbene sappiate che il team di sviluppo della nota applicazione di messaggistica sta lavorando alla possibilità di collegare un dispositivo smart decisamente particolare, che aprirebbe la piattaforma ad un’esperienza d’uso completamente diversa.

Nelle ultime settimane abbiamo visto numerose novità interessanti per WhatsApp, dalla possibile aggiunta di una funzione per gli admin dei gruppi, all’attenzione dedicata alla sicurezza, passando per una nuova aggiunta attesa da tempo e per i sondaggi (in preparazione anche per la versione per Windows), fino ad arrivare ai lavori per arricchire ulteriormente le reazioni. Se vi eravate persi queste novità, potete recuperarle tramite i link qui sopra, intanto occupiamoci dell’ultima versione Beta.

WhatsApp Beta: le novità dell’aggiornamento 2.22.11.6

Il mese scorso, in sede di analisi della versione 2.22.9.13 di WhatsApp Beta erano emersi indizi che volevano il team di sviluppo intenzionato a migliorare la compatibilità con gli occhiali smart Ray-Ban Stories (che ricordiamo essere nati con la collaborazione di Facebook) attraverso la possibilità — da aggiungere con un futuro aggiornamento — di inviare messaggi WhatsApp direttamente dagli occhiali.

Quest’oggi, grazie al rilascio della versione 2.22.11.6 dell’applicazione WhatsApp Beta per Android, possiamo scoprire in anteprima come avverrà il collegamento tra l’account WhatsApp dell’utente e gli occhiali smart.

Come potete vedere dallo screenshot riportato di seguito, il meccanismo è analogo a quello previsto per il collegamento di qualsiasi altro dispositivo: è sufficiente aprire WhatsApp, toccare il tasto del menu in alto a destra e accedere alla sezione Dispositivi collegati; una volta collegati, gli occhiali Ray-Ban Stories compariranno nell’elenco insieme agli altri dispositivi collegati in precedenza. Naturalmente, in ciò non c’è nulla di sorprendente: una gestione di questo tipo era perfettamente plausibile e prevedibile. Il fatto che questa sezione ora riconosca apertamente i Ray-Ban Stories è, invece, una conferma dei lavori davvero in corso in questo momento per introdurre questa particolare modalità di interazione. Come per ogni altro dispositivo collegato all’account, basta un tap sulla voce dedicata per accedere ad un menu pop up che elenca data e ora dell’ultima attività, nonché la posizione, con anche la possibilità di disconnettere il dispositivo dall’account.

Dal momento che, come detto in apertura, questo collegamento permetterà agli utenti di inviare messaggi WhatsApp direttamente dai propri occhiali smart Ray-Ban Stories, non si può non fare un rapido accenno al discorso relativo alla privacy delle conversazioni (anche perché WhatsApp pone continuamente l’accento sull’importanza della crittografia end-to-end, seppure questa narrativa non l’abbia messa al riparo da critiche anche piuttosto aspre). Come già si era detto quando la funzione era stata avvistata per la prima volta, quando gli utenti avranno concretamente la possibilità di collegare il proprio account WhatsApp agli occhiali Ray-Ban Stories, tutti i messaggi scambiati servendosi di questi ultimi saranno sempre e comunque tenuti al sicuro dalla crittografia end-to-end, che non permette a WhatsApp né di leggerli né di condividerli con la casa madre Meta.

La funzione in esame è tuttora in fase di sviluppo, per questo motivo non risulta disponibile neppure per i beta tester. Maggiori dettagli non tarderanno ad emergere man mano che lo sviluppo della funzione andrà avanti.

Come aggiornare WhatsApp e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità e gli ultimi rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Nel caso in cui siate desiderosi di provare le novità in anteprima proposte da WhatsApp Beta per Android, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link). Laddove il Programma Beta fosse al completo in questo momento, potete procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). Per maggiori dettagli su tutti i metodi di aggiornamento di WhatsApp, vi invitiamo a consultare il nostro articolo dedicato.