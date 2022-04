Continua senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questa popolare piattaforma di messaggistica istantane a nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi Android: stiamo parlando della versione 2.22.9.13.

Le novità della versione 2.22.9.13 di WhatsApp Beta per Android

Stando a quanto si apprende, il team di WhatsApp ha deciso di integrare il supporto a Ray-Ban Stories, gli occhiali smart realizzati da Facebook con l’obiettivo di mettere a disposizione degli utenti un dispositivo capace di catturare foto e video da condividere poi sui social network.

Ebbene, nella versione 2.22.9.13 di WhatsApp Beta sono stati scovati riferimenti ad una nuova funzione in virtù della quale gli utenti potranno sfruttare gli occhiali smart per inviare messaggi.

Una stringa suggerisce che sarà possibile collegare Ray-Ban Stories a WhatsApp e, grazie a Google Assistant, gli utenti potranno inviare messaggi ai loro contatti mentre un’altra stringa ricorda che i messaggi e le chiamate sono ancora protetti da un sistema di crittografia end-to-end e, pertanto, il team dell’app di messaggistica non può leggerli o ascoltarli.

Al momento non vi sono informazioni su quando questa funzionalità potrebbe essere implementata per gli utenti di WhatsApp né se sarà necessario un nuovo firmware per Ray-Ban Stories.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

Se desiderate provare la versione 2.22.9.13 di WhatsApp Beta per gli smartphone basati sul sistema operativo mobile di Google avete la possibilità di farlo attraverso il Play Store, iscrivendovi al relativo canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse ugualmente provare in anteprima questa versione dell’app di messaggistica istantanea può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

