Il team di sviluppo dietro al celebre servizio di messaggistica istantanea WhatsApp è sempre al lavoro per fornire ai suoi utenti svariate novità. L’ultima in ordine di tempo riguarda la futura introduzione di una nuova funzione per i gruppi: sarà infatti possibile dare agli amministratori più poteri. Essi avranno, in futuro, la possibilità di eliminare per tutti i partecipanti i messaggi in arrivo, mentre gli utenti potranno vedere chi ha cancellato un messaggio.

Oggi però vi parliamo di un altra funzione che è in via di sviluppo e che riguarda l’ambito della sicurezza e della privacy con la crittografia end-to-end.

La crittografia end-to-end

In ambito informatico la crittografia è quello strumento che permette di modificare un messaggio, rendendolo comprensibile solo a chi detiene il metodo di cifratura. La crittografia end-to-end rappresenta un ulteriore passo avanti: essa infatti fa sì che il sistema che si occupa di gestire il canale di comunicazione, non abbia il controllo sulla creazione delle chiavi private di cifratura. Queste vengono generate e archiviate direttamente sui dispositivi interessati dalla comunicazione, è infatti per questo che WhatsApp ed altri servizi hanno cominciato da tempo ad implementare questo protocollo nelle loro applicazioni.

WhatsApp vuole introdurre indicatori per la crittografia end-to-end

Già da diverso tempo la celebre applicazione di messaggistica ha adottato questo standard, ciò fa sì che chat e chiamate rimangano sempre tra l’utente e il suo interlocutore, WhatsApp non può leggerle né ascoltarle.

Come si evince dalle immagini poco sopra, il team di sviluppo è al lavoro per introdurre dei nuovi indicatori nella sezione Stato e Chiamate, con lo scopo di ricordare all’utente che gli aggiornamenti del suo stato, le chiamate personali e di gruppo sono sempre protetti dalla crittografia end to end (probabilmente lo stesso avviso verrà poi introdotto anche nella sezione chat).

Tale funzione è attualmente in lavorazione e quindi non disponibile neppure nel canale beta, verrà presumibilmente introdotta per tutti in futuro con un aggiornamento.

