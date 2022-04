Ci sono diverse novità in arrivo per il mercato di smartphone Android che, a breve, registrerà il debutto del nuovo Xiaomi 12 Lite, destinato a diventare un punto di riferimento per la fascia media di Xiaomi, e del Samsung Galaxy A04s, prossimo smartphone di fascia bassa della casa coreana. I due dispositivi sono da tempo in sviluppo e si preparano al debutto ufficiale, programmato per le prossime settimane.

In attesa di qualche dettaglio in più dalle due aziende, i nuovi Xiaomi 12 Lite e Samsung Galaxy A04s si mostrano oggi online. I due smartphone, infatti, sono protagonisti di nuovi leak che ci mostrano il design dei due smartphone (per il futuro mid-range di Xiaomi si tratta delle prime foto reali, per il Galaxy dei primi render) anticipando anche alcuni dettagli sulle specifiche tecniche. Vediamo le ultime novità:

Xiaomi 12 Lite: prime foto reali per il nuovo mid-range

Dopo il lancio dei nuovi top di gamma Xiaomi 12, è in arrivo anche lo Xiaomi 12 Lite. Lo smartphone, futuro riferimento della fascia media di casa Xiaomi, si mostra oggi nelle prime foto reali, allegate di seguito, che ci svelano, in via praticamente definitiva, il design, confermando la presenza di una tripla camera posteriore con un modulo delle fotocamere che riprende soluzioni di design già viste all’interno della gamma di smartphone Xiaomi.

Dal punto di vista tecnico, il nuovo Xiaomi 12 Lite dovrebbe presentarsi con un display AMOLED da 6.55 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e refresh rate da 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone troverà spazio il SoC Qualcomm Snapdragon 778G, oramai garanzia di ottime prestazioni generali. Il SoC sarà abbinato a diverse combinazioni di RAM e storage, probabilmente fino a 8 GB di RAM e 256 GB di storage.

Tra le specifiche del nuovo smartphone troveremo una fotocamera posteriore principale da 108 Megapixel (il modello del sensore, però, non è ancora noto). Ci sarà anche il supporto alla ricarica rapida da 67 W. Ancora da valutare, invece, la capacità della batteria e le altre specifiche del comparto fotografico. Il debutto del nuovo Xiaomi 12 Lite è atteso per la primavera.

Samsung Galaxy A04s in mostra nei primi render

Tra i leak di oggi c’è spazio anche per i primi render del nuovo Galaxy A04s, futuro entry level della gamma Galaxy A di Samsung. Lo smartphone non presenta novità sostanziali in termini di design. I render, diffusi da GizNext, ci mostrano un display con notch a goccia e un mento particolarmente pronunciato. Nella parte posteriore, invece, troviamo tre sensori fotografici “a semaforo”. Le indiscrezioni ci anticipano che le dimensioni del nuovo Galaxy A04s saranno pari a 164.5 x 76.5 x 9.18 mm.

Il comparto tecnico del nuovo Galaxy A04s dovrebbe comprendere un display da 6.5 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate da 60 Hz. Non ci sono molti dettagli in merito al modello di SoC utilizzato che potrebbe comunque essere una proposta entry level di MediaTek anche se non sono escluse soluzioni analoghe Qualcomm oppure Unisoc. Lo smartphone potrebbe utilizzare una batteria da 5.000 mAh.

Maggiori dettagli sul nuovo Samsung Galaxy A04s arriveranno, probabilmente, soltanto nel corso delle prossime settimane. Il progetto è in sviluppo da tempo ma, per ora, non ha ancora una data di rilascio ufficiale. Staremo a vedere, inoltre, se il nuovo A04s riuscirà a farsi spazio anche in Europa o resterà un’esclusiva di alcuni mercati selezionati, come l’India.