Il team di Google è costantemente impegnato in un lavoro di miglioramento del Google Play Store volto a rendere tale piattaforma sempre più sicura per tutti gli utenti Android che decidono di affidarsi ad essa per scaricare le applicazioni di cui hanno bisogno e nelle scorse ore ha annunciato un’importante novità al riguardo.

Così come viene spiegato con un post sul blog ufficiale, infatti, il Google Play Store si arricchisce di una sezione Sicurezza dei dati, in cui gli sviluppatori delle varie applicazioni dovranno fornire agli utenti informazioni dettagliate su come le rispettive app raccolgono, condividono e proteggono i loro dati.

Come funziona la nuova sezione del Google Play Store

Stando a quanto è stato reso noto dal team di Google, gli utenti inizieranno a vedere la sezione sulla sicurezza dei dati nel Google Play Store da subito ma gli sviluppatori di app hanno tempo fino al 20 luglio per adeguare le loro applicazioni a tale importante novità.

Questa nuova sezione nasce dalla volontà di accontentare tutti quegli utenti che desiderano sapere a quale scopo vengono raccolti i loro dati dalle app che usano quotidianamente, se tali informazioni vengono condivise con terze parti e su che tipo di protezione possono contare.

In particolare, in tale sezione gli utenti potranno scoprire:

se lo sviluppatore sta raccogliendo dati e per quale scopo

se lo sviluppatore sta condividendo dati con terze parti

le pratiche di sicurezza dell’app, come la crittografia dei dati e se è possibile richiedere l’eliminazione dei dati

se un’app rispetta le “Norme sulla famiglia di Google Play” per proteggere meglio i bambini

se lo sviluppatore ha convalidato le proprie pratiche di sicurezza rispetto a uno standard di sicurezza globale

In sostanza, dare agli utenti Android più informazioni su come le app raccolgono, condividono e proteggono i loro dati attraverso tale nuova sezione rappresenta l’ennesima soluzione appositamente studiata dal colosso di Mountain View per proteggere questo OS mobile e il suo ecosistema di app e servizi.