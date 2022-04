Torniamo a parlare del primo smartwatch del colosso di Mountain View, l’attesissimo Google Pixel Watch che sta sempre più attirando su di sé tutti i riflettori.

A poche settimane di distanza dall’annuncio ufficiale (previsto in occasione del Google I/O 2022), cresce esponenzialmente il numero di indiscrezioni che riguardano il primo smartwatch di Google: dopo averne potuto apprezzare il design, grazie ad un’apparizione in pubblico risalente a qualche giorno fa, oggi apprendiamo nuove indiscrezioni relative a disponibilità e prezzo dello smartwatch.

Tramite un post su Twitter, il noto leaker Yogesh Brar ha rivelato alcuni nuovi (e finora sconosciuti) dettagli sul prossimo Google Pixel Watch, asserendo che questi provengano da una “fonte relativamente nuova”.

Got some info on Pixel Watch from a relatively new source

1) Google Samsung partnership here as well.

2) Same sensors as Galaxy Watch (ECG & more)

3) new WearOS 3.1 build

4) 2 sizes, atleast 4 color watch bands.

5) Limited release, priced between $300-400

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 27, 2022