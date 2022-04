I brand del gruppo Xiaomi ci hanno abituati a promozioni di lancio decisamente allettanti e POCO F4 GT, il nuovo flagship presentato pochi minuti fa, non fa certo eccezione. Pensato per gli appassionati di gaming, ma perfetto anche per chi cerca uno smartphone dal rapporto prezzo/prestazioni imbattibile, POCO F4 GT è già acquistabile con uno sconto di 100 euro su Goboo, il noto store online che opera in Europa, dove possiede numerosi magazzini da cui spedisce i propri prodotti.

POCO F4 GT già in offerta

Se POCO F4 GT è la superstar dell’attuale promozione attiva su Goboo, sono numerosi altri gli smartphone del brand cinese a essere proposti a prezzi particolarmente vantaggiosi. Se il vostro budget è limitato, o se le vostre esigenze sono inferiori a quanto offre il nuovo top di gamma, POCO ha numerose alternative che partono da poco più di 150 euro, prezzi davvero imbattibili se rapportati alle schede tecniche dei prodotti.

Partiamo però con la novità più recente, POCO F4 GT, che come dicevamo è un dispositivo nato per soddisfare le esigenze dei gamer più incalliti senza però risultare eccessivo per chi vuole uno smartphone dalle prestazioni elevate senza però soluzioni eccessivamente vistose o ingombranti. Sono davvero tanti i punti di forza del nuovo smartphone, a partire dallo schermo AMOLED a 120 Hz con touch sampling rate a 480 Hz, che garantisce una elevata responsività al tocco.

Sotto alla scocca trova posto lo Snapdragon 8 Gen 1, affiancato da 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna, così da garantire prestazioni adeguate in ogni situazione. POCO ha curato particolarmente anche il raffreddamento, da sempre un fattore delicato nei modelli più performanti. Oltre 20.000 millimetri quadrati di superficie, tra dissipatori in rame, grafene e grafite e camere di vapore, ne fanno lo smartphone più dotato sotto questo punto di vista.

Curata anche la parte di alimentazione, con una batteria da 4.700 mAh, suddivisa in realtà in due unità da 2.350 mAh ciascuna, con una ricarica rapida a ben 120 watt, in grado di fare il pieno alla batteria in appena 17 minuti. E per chi vuole continuare a giocare nel frattempo, la tecnologia permette comunque di ottenere una ricarica completa in appena 27 minuti, un risultato strepitoso.

Caratteristici anche i trigger dorsali, che possono essere sbloccati magneticamente per essere usati solo quando serve, e che possono essere configurati anche per azioni comuni, come l’attivazione della fotocamera, la registrazione dello schermo, l’attivazione della torcia e molto altro.

POCO F4 GT è acquistabile su Goboo con uno sconto di 100 euro rispetto al prezzo di listino, valido senza che sia necessario utilizzare alcun coupon ma solo fino alle 23:59 del 29 aprile. A seguire i link per l’acquisto:

Altri smartphone POCO in offerta

Non c’è solo POCO F4 GT tra i prodotti POCO in offerta su Goboo, che ha in promozione ben cinque smartphone del brand asiatico, con prezzi che possono essere ulteriormente scontati, rispetto al prezzo attuale, grazie al coupon GOBOO995 che permette di risparmiare ulteriori 5 euro. Ecco dunque i link ai cinque modelli in promozione, che non hanno certo bisogno di presentazione in quanto molto conosciuti e apprezzati dai fan:

Potete trovare moltissimi altri prodotti in vendita e in promozione su Goboo visitando questa pagina.

