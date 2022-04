Quello degli update software è un aspetto che sta particolarmente a cuore agli utenti Android e proprio per tale motivo sono in tanti ad affidarsi a Google nel momento in cui devono acquistare un nuovo smartphone: i modelli della serie Google Pixel, infatti, rappresentano il classico esempio di dispositivi che vengono aggiornati con frequenza mensile.

Solo che, così come avviene per tutti i prodotti tecnologici, anche i modelli della serie Google Pixel “invecchiano” e arrivano al momento in cui non potranno più contare sul supporto software da parte del colosso di Mountain View e i prossimi smartphone ad arrivare “alla fine della corsa” sono i Google Pixel 3a e Pixel 3a XL.

L’avventura di Google Pixel 3a e Pixel 3a XL sta giungendo al termine

Il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha garantito aggiornamenti software per Google Pixel 3a e Pixel 3a XL fino a maggio 2022 e ciò significa che per i due smartphone non dovrebbe essere in programma il rilascio del Pixel Feature Drop di giugno.

A questo punto ai possessori dei due telefoni non rimane che augurarsi che il team di Google decida di fare loro un’ultima sorpresa, prolungando fino a giugno il supporto garantito e includendo anche questi device nell’elenco di quelli per i quali è previsto il rilascio del prossimo Pixel Feature Drop (che dovrebbe portare con sé diverse interessanti novità).

Ricordiamo che il colosso di Mountain View ha pubblicato sul proprio sito un’apposita pagina dedicata agli update dei vari smartphone dell’azienda e che può essere sfruttata per sapere fino a quando ciascun modello potrà contare sulla garanzia di aggiornamenti puntuali (la trovate seguendo questo link).

Per i possessori di Google Pixel 3a e Pixel 3a XL si avvicina il momento in cui, per continuare a usufruire delle ultime novità di Android, dovranno valutare la possibilità di affidarsi al mondo del modding.

