Se vi trovate nei pressi di Roma e siete fan di Xiaomi o, ad ogni modo, questo brand vi incuriosisce, abbiamo un appuntamento da suggerirvi: oggi, alle ore 11,30, il colosso cinese della tecnologia aprirà un nuovo store nella Capitale.

Il terzo Xiaomi Store di Roma aprirà i battenti oggi alle ore 11,30 all’interno del Centro Commerciale ROMAEST e, così come avviene in occasione dell’inaugurazione di tutti i punti vendita del colosso cinese, chi deciderà di prendere parte all’evento riceverà dei gadget o potrà usufruire di sconti e interessanti iniziative promozionali.

In particolare, il produttore promette che per chi sceglierà di partecipare all’evento non mancheranno Imperdibili Sottocosto, Gadget Esclusivi e Tantissime Sorprese. Inoltre, i partecipanti potranno scoprire “la nuova frontiera della tecnologia, il robot Xiaomi Cyber Dog”.

Oggi apre i battenti il terzo Xiaomi Store di Roma

Ricordiamo che Xiaomi può già contare su altri quattro negozi nella regione Lazio e conferma con questa nuova apertura di avere in programma di rafforzare la propria presenza sul territorio italiano.

Del resto, l’obiettivo di Xiaomi è quello di divenire il produttore mobile più importante al mondo, lasciandosi alle spalle Apple e Samsung e il raggiumento di tale traguardo passa anche dal rafforzamento del proprio brand, che non può essere limitato ad una forte presenza sul Web.

Ricordiamo che gli store del colosso cinese della tecnologia consentono ai visitatori di immergersi nel mondo di questo brand, scoprendo non soltanto i suoi smartphone più recenti ma anche altri gadget tecnologici, da quelli indossabili a quelli pensati per chi vuole realizzare un ecosistema smart home, senza scordarsi dei veicoli per la mobilità urbana.

In sostanza, se vi trovate a Roma e questa mattina non avete impegni o cercate qualcosa da fare, l’inaugurazione dello store di Xiaomi potrebbe essere proprio ciò che fa al caso vostro.

