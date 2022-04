Il team di Vodafone ha scelto la Giornata della Terra per lanciare Switch to Green, la nuova campagna pensata dal popolare operatore telefonico per mettere in risalto il proprio impegno nell’affrontare il problema del cambiamento climatico.

L’obiettivo di Vodafone è quello di incoraggiare i propri clienti a utilizzare i vari prodotti tecnologici in modo più responsabile e sostenibile e, a tal fine, invita le persone a donare nuova vita ai vecchi smartphone, portandoli nei Vodafone Store per una loro valutazione e ricondizionamento.

Inoltre, fino al 5 giugno 2022 chiunque consegnerà un vecchio device presso uno dei Vodafone Store sparsi per il Paese avrà la possibilità di vincere ogni giorno uno smartphone con Eco Rating di 80/100, ossia un telefono che si caratterizza per alti standard di sostenibilità.

L’Eco Rating è un sistema di valutazione ecologica che prende in considerazione le prestazioni ambientali di un dispositivo nel suo intero ciclo di vita, in modo da aiutare i consumatori ad individuare e confrontare i device più sostenibili.

Come funziona la nuova iniziativa di Vodafone

Se la possibilità di consegnare un vecchio smartphone e ottenere un codice sconto da usare per l’acquisto di un nuovo modello è un’idea che vi stuzzica, ecco tutto quello che dovete sapere:

il telefono riconsegnato sarà valutato direttamente nel negozio

tale device deve soddisfare tutti i requisiti del programma Smart Change (tra le altre cose, deve essere ancora funzionante, libero da vincoli o da rate, privo di dati personali)

(tra le altre cose, deve essere ancora funzionante, libero da vincoli o da rate, privo di dati personali) se il telefono è funzionante ma non ha un valore residuo può invece essere donato per il ricondizionamento o per iniziative con finalità sociali

Per mettere più in risalto questa iniziativa, il Vodafone Store di Milano Porta Vittoria e quello di Roma in Piazza Re di Roma “saranno vestiti interamente di green”.

Potete trovare tutte le offerte di Vodafone seguendo questo link.

