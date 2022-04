Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma e nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di una nuova versione beta dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.22.9.4.

Le novità della versione 2.22.9.4 di WhatsApp Beta per Android

Alcuni fortunati utenti, dopo avere installato la versione 2.22.8.3 beta di WhatsApp, sono riusciti a inviare le reazioni ai messaggi ma si è trattato di un test rapido, in quanto dopo alcuni giorni tale funzionalità è stata disabilitata.

Ebbene, con la versione 2.22.9.4 le reazioni ai messaggi tornano ad essere disponibili:

Per verificare se la possibilità di usare le reazioni ai messaggi è abilitata per un account, è sufficiente premere a lungo su un messaggio e, in caso affermativo, l’applicazione mostrerà un’apposita barra con le reazioni disponibili.

Al momento le reazioni tra cui è possibile scegliere sono sei (quelle per esprimere il mi piace, l’amore, la risata, la sorpresa, la tristezza e la gratitudine) ma magari in futuro a queste se ne potrebbero aggiungere anche altre. Gli utenti possono pure scoprire chi ha reagito ad un messaggio toccando l’emoji della reazione.

Anche in questo caso tale funzionalità è stata abilitata soltanto per una ristretta cerchia di utenti e ciò significa che, prima di vederla implementata per tutti in una versione stabile dell’applicazione, ci sarà da avere ancora un po’ di pazienza.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

Se desiderate provare la versione 2.22.9.4 di WhatsApp Beta per gli smartphone basati su Android avete la possibilità di farlo attraverso il Play Store, iscrivendovi al relativo canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare lo stesso in anteprima questa versione dell’applicazione di messaggistica può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

