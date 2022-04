Dopo avere donato una nuova interfaccia alla schermata per l’aggiunta della didascalia durante l’invio di file multimediali con la versione 2.22.10.6 di WhatsApp Beta, il team di sviluppo ha da poco reso disponibile ai beta tester della popolare app di messaggistica un nuovo aggiornamento dell’app che porta la versione alla 2.22.10.7.

Questa versione di WhatsApp dedicata ai beta tester non porta nulla di nuovo rispetto a quanto visto in precedenza ma nasconde una novità che vedremo in un futuro aggiornamento dell’app. Scopriamo di cosa si tratta.

WhatsApp Beta 2.22.10.7 nasconde una “novità”

Il team di sviluppo di WhatsApp rilascia (quasi) quotidianamente nuovi aggiornamenti con l’obiettivo di affinare e migliorare funzionalità già presenti nell’app, o con l’obiettivo di testare e sviluppare nuove funzionalità che verranno presto introdotte nella versione stabile dell’app.

In assenza di modifiche vistose, e al netto dei classici bug fix (si tratta pur sempre di versioni beta e quindi non completamente stabili), grazie al portale specializzato WaBetaInfo scopriamo tutte quelle funzionalità “nascoste” e in via di sviluppo all’interno di WhatsApp Beta.

Nella versione 2.22.10.7 di WhatsApp Beta è infatti presente una di queste novità nascoste: il team di sviluppo sta lavorando per ridisegnare uno degli sticker dinamici, generati (appunto) con contenuto dinamico dall’applicazione stessa, che possono essere piazzati sulle proprie fotografie tramite l’editor di disegno integrato in WhatsApp; nello specifico, possiamo apprezzare come verrà ridisegnato lo sticker della posizione presente tra gli “sticker dinamici” (content stickers in lingua inglese).

Questo “nuovo” sticker è in via di sviluppo, pertanto al momento non sarà disponibile nemmeno ai beta tester che installeranno l’ultima versione disponibile di WhatApp Beta. Come già visto in passato con altre funzionalità, più o meno corpose, anche questo potrebbe arrivare ai beta tester in un prossimo futuro.

Come scaricare l’ultima versione beta dell’app

Per scaricare l’ultima versione disponibile di WhatsApp Beta per gli smartphone basati sul sistema operativo Android di Google e provare in anteprima le ultime novità, basterà procedere attraverso il Google Play Store, iscrivendosi al Programma Beta (è possibile trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Qualora il Programma Beta fosse momentaneamente al completo, sarebbe comunque possibile testare in anteprima le ultime versioni di WhatsApp Beta, procedendo con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile seguendo questo link).

