Google Workspace è una soluzione molto apprezzata dalle aziende, in quanto offre la possibilità di gestire i dispositivi dei propri dipendenti con grande semplicità e nelle scorse ore è stata introdotta un’importante novità: è stato aumentato, infatti, il potere degli amministratori per quanto riguarda la gestione delle applicazioni Android.

Ad annunciarlo è stato il team di sviluppatori di Google attraverso un post sul blog ufficiale, spiegando che gli amministratori di Google Workspace ora possono specificare la modalità di aggiornamento delle app Android, avendo così un maggiore controllo sul modo in cui le applicazioni vengono distribuite.

Un’importante novità per gli amministratori in Google Workspace

In particolare, gli amministratori hanno ora la possibilità di decidere se le app devono essere aggiornate immediatamente o in un secondo momento e ciò con riferimento a tutti i dispositivi all’interno della loro organizzazione.

Fino ad oggi, il comportamento predefinito per gli aggiornamenti delle app nella versione gestita di Google Play dipendeva dal fatto che il dispositivo fosse connesso a una rete Wi-Fi, fosse in carica e non fosse usato attivamente.

Gli amministratori possono invece ora optare tra una Modalità ad alta priorità (l’app viene aggiornata immediatamente dopo che lo sviluppatore ha pubblicato una nuova versione) e una Modalità posticipata (l’applicazione viene aggiornata automaticamente dopo 90 giorni dal rilascio di una nuova versione quando un dispositivo è connesso alla rete Wi-Fi, è in carica e l’app non è in uso) e tali impostazioni possono essere applicate anche ad un singolo gruppo all’interno della propria organizzazione (avendo così un controllo ancora maggiore).

Questa novità è già in fase di rilascio ma potrebbe essere necessario attendere fino a 15 giorni prima che raggiunga tutti gli utenti interessati (ossia i clienti Google Workspace Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Teaching and Learning Upgrade, Education Plus, Frontline, G Suite Business e Basic, Cloud Identity Premium).