Android e iOS sono i due sistemi operativi che si contendono il mercato mobile: il primo, targato Google, punta sulla versatilità e la personalizzazione, mentre il secondo, marchiato Apple, dà la priorità alla semplicità e all’immediatezza. Nel caso siate indecisi, stiamo per fornirvi cinque rapide ragioni per abbracciare Android o per passare da iOS al robottino.

Cinque ragioni per passare da iOS ad Android

Mentre Google è ancora al lavoro per migliorare l’app per semplificare il passaggio dal sistema operativo Apple ad Android, in modo simile all’app “Sposta su iOS”, vi forniamo cinque ragioni per le quali dovreste considerare di passare ad Android, se già non lo avete fatto.

1 – Maggiori possibilità di personalizzazione

La prima ragione è legata alle maggiori possibilità di personalizzare il dispositivo. Che si tratti di Android stock, One UI, OxygenOS, ColorOS, MIUI e così via, è indubbio che Android offra tantissimi modi per personalizzare a piacimento l’aspetto della home page, delle cartelle, delle icone, della schermata di blocco e di tanto tanto altro. Tutti i produttori, chi più chi meno, permettono di modificare e cucire su misura l’interfaccia dello smartphone in modo molto semplice, soprattutto con l’avvento di Android 12.

2 – Migliore gestione dei file

Gli smartphone Android permettono di gestire senza problemi tutti i file che sono a bordo utilizzando un file manager (spesso ce n’è anche uno integrato e non c’è bisogno di rivolgersi al Google Play Store). Si possono collegare dispositivi di archiviazione esterni o servizi cloud in modo semplice e immediato. Anche iOS offre un’app integrata a bordo degli iPhone, ma non è decisamente la stessa cosa, vero?

3 – Multitasking avanzato

Diciamolo: iPhone non offre un vero multitasking. Le app che non sono in primo piano vengono “freezate” e non è possibile scaricare file in background mentre si passa a fare altro: giusto per fare un piccolo esempio, il download dei brani di Spotify (per l’ascolto offline successivo) viene interrotto quando si passa ad un’altra app. Su Android è invece possibile utilizzare più app allo stesso tempo, sfruttando finestre flottanti o dividendo il display in più parti.

4 – Versatilità del comparto fotografico

Le fotocamere degli smartphone Android sono spesso più versatili di quelle degli iPhone, tra modalità Pro e diverse altre funzionalità disponibili a bordo di alcuni dispositivi del robottino. Tra i produttori è forse Samsung quello che ci punta maggiormente, e non è un caso se nei confronti con i prodotti Apple i dispositivi Galaxy abbiano spesso la meglio proprio per la versatilità (senza discutere la qualità dei prodotti della mela): AR, Scatto singolo, Vista da regista sono solo alcune delle modalità messe a disposizione, contornate da uno zoom più performante per i flagship (lo si può notare nel nostro confronto).

5 – Ricarica rapida

Anche qui c’è poco da dire: la ricarica degli smartphone Apple è più lenta della maggior parte di quelli Android. Nonostante Samsung non stia puntando a velocità da primato, i Galaxy possono essere ricaricati anche in un’oretta (a Galaxy S22+ sono sufficienti 20 minuti per arrivare al 50% con una batteria da 4500 mAh). Altri produttori fanno pure meglio: basti pensare a Realme GT Neo 3, che con la ricarica UltraDart Charge da 150 W passa dallo 0 al 50% in appena 5 minuti, pur garantendo una capacità effettiva della batteria non inferiore all’80% dopo 1600 cicli di ricarica completi.

E gli iPhone? Nonostante i passi avanti fatti con gli ultimi arrivati, per ricaricare completamente un iPhone 13 e la sua batteria da poco più di 3200 mAh ci vogliono quasi 2 ore.

Queste erano alcune delle principali ragioni per considerare il passaggio da iOS ad Android, ma non sono probabilmente le uniche. Se ve ne vengono in mente altre potete scriverle nel solito box qui in basso. In tutto questo abbiamo tenuto fuori il discorso prezzo, ma c’è comunque da sottolineare come chi voglia Android possa trovare uno smartphone a qualsiasi cifra, da 100 a 1000 euro (e più).

Siete d’accordo con quanto scritto qui sopra? Fatecelo sapere.

Potrebbe interessarti: Migliori TOP 2022 a confronto: S22 Ultra vs iPhone 13 Pro, Pixel 6 Pro, Find X5 Pro e P50 Pro