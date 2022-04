Huawei non si arrende e, in queste ore, anticipa ufficialmente l’arrivo di un nuovo smartphone, Huawei nova Y70 Plus. La casa cinese ha ufficializzato l’arrivo del nuovo smartphone in Sud Africa, anticipando la partenza delle vendite per il prossimo 1° maggio. Il nuovo smartphone di Huawei è già disponibile in preordine con un prezzo pari all’equivalente di 330 euro ed uno sconto riservato a chi effettua l’acquisto prima del lancio. Oltre allo sconto, con il preordine è possibile ottenere, come Huawei fa anche in Italia, una serie di bonus aggiuntivi.

Nonostante sia stato ufficializzato direttamente dal sito ufficiale, almeno per ora, il nuovo smartphone di Huawei presenta ancora alcuni punti oscuri. L’azienda, infatti, non ha chiarito alcuni dettagli fondamentali della scheda tecnica del progetto. Lato software, invece, non ci sono i servizi Google con la possibilità per gli utenti di scaricare le applicazioni tramite l’App Gallery. Vediamo le caratteristiche tecniche del nuovo Huawei nova Y70 Plus.

Huawei nova Y70 Plus: la scheda tecnica (ancora incompleta)

Huawei, nonostante l’apertura dei preordini, non ha ancora pubblicato tutte le specifiche tecniche del nuovo Huawei nova Y70 Plus, limitandosi ad anticipare buona parte della scheda tecnica. Il nuovo smartphone potrà contare su di un display da 6,75 pollici con un notch a goccia. Al momento, non ci sono informazioni sulla tecnologia del pannello, sul refresh rate e sulla risoluzione. Da notare, inoltre, che non è stato confermato il modello di SoC di cui è dotato il dispositivo.

La memoria RAM è pari a 4 GB. Lo smartphone arriverà sul mercato in due versioni (con 64 GB e 128 GB) e potrà contare su di una batteria da 6.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 22,5 W. Da notare la presenza di una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 48 Megapixel (f/1.8) supportato da un sensore ultra-grandangolare da 5 Megapixel e da un sensore di profondità da 2 Megapixel. Lato software, c’è la EMIUI 12 con l’AppGallery e tutti i servizi Huawei. Il nuovo Huawei nova Y70 Plus arriverà sul mercato sudafricano nelle varianti Crystal Blue, Pearl White e Midnight Black.

Per il momento, non ci sono indicazioni di alcun tipo in merito ad una possibile commercializzazione europea del nuovo Huawei nova Y70 Plus. Lo smartphone, che potrebbe arrivare in Europa con un altro nome, sarà disponibile tra pochi giorni in Sud Africa. Per una valutazione più precisa in merito alle reali potenzialità del dispositivo ed al suo rapporto qualità/prezzo sarà necessario attendere l’ufficializzazione di tutte le specifiche. Ad oggi, infatti, non è possibile analizzare completamente il progetto senza conoscerne il SoC e la qualità del display. Maggiori dettagli potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane.