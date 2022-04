La gamma di smartphone Redmi si rinnova con il debutto del Redmi 10 Power. Lo smartphone è stato appena svelato in India e rappresenta una aggiornata e più rifinita del Redmi 10, smartphone di fascia bassa svelato lo scorso mese di marzo dal brand e da non confondere con il Redmi 10 “global” svelato la scorsa estate. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo Redmi 10 Power:

Redmi 10 Power: cover in similpelle per il nuovo entry level

Tra gli elementi principali del nuovo Redmi 10 Power c’è la cover posteriore in similpelle. Si tratta di una soluzione abbastanza insolita ma che contribuisce a dare un tocco più esclusivo allo smartphone. Xiaomi potrebbe adottare questa particolare finitura anche per uno dei suoi prossimi smartphone destinati al mercato italiano. Ne sapremo di più in futuro. Alcune indiscrezioni anticipano un possibile rebrand del Redmi 10 Power che potrebbe essere proposto sul mercato globale come POCO C40.

Il nuovo Redmi 10 Power arriverà sul mercato nelle varianti cromatiche Sporty Orange e Power Black. Entrambe le versioni si caratterizzano per la presenza della back cover con finitura in similpelle e per l’enorme modulo delle fotocamere che integra anche il sensore di impronte digitali posteriore. Anche in questo caso si tratta di una soluzione decisamente insolita.

Per quanto riguarda la scheda tecnica, invece, Redmi 10 Power non presenta sostanziali novità rispetto al Redmi 10 (o meglio alla versione indiana del Redmi 10). A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 680 supportato da varie combinazioni di RAM e storage fino a 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Il display presenta un pannello IPS LCD da 6,7 pollici e risoluzione HD+.

Confermata anche la batteria da 6.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18 W (ma in confezione c’è un adattatore da 10 W). Il comparto fotografico include un sensore principale da 50 Megapixel, una secondaria da 2 Megapixel per la profondità di campo ed una camera frontale da 5 Megapixel. Pure avendo quattro alloggiamenti nel modulo delle fotocamere posteriore, lo smartphone ha solo due sensori fotografici. Il sistema operativo è ancora fermo ad Android 11 con un eventuale futuro aggiornamento ad Android 12 tutto da confermare.

Per quanto riguarda il prezzo, invece, il nuovo Redmi 10 Power sarà in vendita in India a partire da 15 mila rupie (circa 180 euro). Le vendite partiranno a breve. Per il momento, non ci sono conferme di alcun tipo in merito ad una possibile commercializzazione europea dello smartphone (o di un modello simile caratterizzato dalla stessa finitura in similpelle per la back cover).