Tra gli smartphone che dovrebbero essere presto lanciati sul mercato troviamo anche Motorola Edge 30, device protagonista nelle scorse ore di una nuova apparizione sul Web.

In particolare, lo smartphone di Motorola è comparso in un sito cinese di vendite online chiamato Idle Fish e l’annuncio in questione contiene anche alcune foto che ci mostrano il device dal vivo.

Motorola Edge 30 si mostra in alcune foto live

Una di queste immagini ci mostra una schermata del bootloader di Motorola Edge 30 che ci fornisce alcune interessanti informazioni, come il numero modello (XT2203-1), la memoria di archiviazione (128 GB), la RAM (8 GB) e la CPU (“SM_KODIAK”, nome in codice dietro il quale si potrebbe nascondere il processore Qualcomm Snapdragon 778G Plus).

Le altre immagini ci permettono di scoprire ulteriori informazioni sul nuovo smartphone di Motorola, come la presenza di una porta USB Type-C nella parte bassa, un display con refresh rate fino a 144 Hz e un foro in alto al centro dello schermo per fare posto alla fotocamera frontale. A mancare, invece, è l’ingresso jack audio da 3,5 mm, così come su Motorola Edge Plus.

Ricordiamo che, stando a quanto è emerso sino a questo momento, tra le principali caratteristiche di Motorola Edge 30 dovremmo trovare un display POLED da 6,55 pollici, 6 GB o 8 GB di RAM LPDDR4X, 128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione, una tripla fotocamera posteriore (con un sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 50 megapixel e da un sensore da 2 megapixel per il calcolo della profondità), una batteria da 4.020 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 30 W) e Android 12 con l’interfaccia My UX di Motorola.

Al momento non vi sono informazioni certe sulla possibile data di lancio dello smartphone ma è probabile che l’attesa non sia destinata a durare a lungo. Sarà interessante scoprire in quali mercati Motorola Edge 30 sarà lanciato e, soprattutto, a quale prezzo.

