Era il 2017 quando Google diede vita a Files Go, applicazione inizialmente pensata per i dispositivi di fascia bassa, con lo scopo di aiutare gli utenti a liberare spazio nei propri smartphone; col tempo poi l’applicazione è andata sempre più migliorando fino a diventare, nel 2019, Files di Google.

Gli sforzi per far diventare l’applicazione un ottimo file manager hanno dato i loro frutti, nel tempo sono state aggiunte varie funzionalità tra cui il cestino (per recuperare file cancellati accidentalmente), la cartella sicura, l’integrazione con Google Foto per l’archiviazione intelligente, la cartella preferiti e i filtri per le app (che consentono di avere sott’occhio la situazione generale grazie alla suddivisione in App di grandi dimensioni, App inutilizzate e Giochi).

Ora Big G sembra tornare sui propri passi, come a volte accade, per un aspetto grafico dell’app in questione sui dispositivi Pixel; parliamo della funzione Condividi che, vista l’implementazione nel 2020 nei servizi Play, non era più in primo piano nella barra di navigazione inferiore dei dispositivi Google. La situazione estetica attuale, della versione stabile, è quella che potete vedere nelle immagini qui sotto che, come potete notare, si differenzia dalla stessa versione su smartphone di altri brand.

Con l’ultimo aggiornamento della versione beta dell’app, v1.0.440568297, gli utenti Pixel vedono reintrodotta la barra inferiore con le funzioni Cancella, Sfoglia e Condividi, esattamente come accade su tutti gli altri dispositivi equipaggiati con la versione stabile di Files. Potete altresì notare come negli smartphone Google, la funzione Condividi offline fosse stata inserita nel menù laterale, cosa non presente sugli altri dispositivi.

Nulla di trascendentale in sostanza, solo un piccolo cambio di rotta, volto probabilmente a semplificare l’accesso alle varie funzioni con un design più intuitivo, che consenta di avere più funzionalità sott’occhio. Qualora non aveste mai usato Files di Google, a prescindere dal vostro dispositivo, vi invitiamo a scaricarla dal Play Store attraverso il badge sottostante.