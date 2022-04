Microsoft Launcher ha ricevuto un aggiornamento su Google Play Store, il quale aggiunge alcune nuove funzionalità degne di nota, oltre alle consuete correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni.

Ecco le novità di Microsoft Launcher 6.220304.0.1041800

La funzionalità più interessante introdotta in Microsoft Launcher è la possibilità di appuntare in alto lo storico di ricerca che torna utile soprattutto per le parole chiave utilizzate quotidianamente, in modo da non doverle digitare ogni volta nella barra di ricerca.

L’ultima versione di Microsoft Launcher ora consente anche di aumentare o ridurre il piè di pagina per la sezione della cronologia delle ricerche.

L’ultimo aggiornamento porta il launcher di Microsoft alla versione 6.220304.0.1041800 ed è possibile ottenerla aggiornando l’app attraverso il Play Store di Google.

Microsoft Launcher, Surface Duo OS, SwiftKey, Phone Link e altri progetti Android ora fanno ora parte della nuova divisione Android Microsoft Platform and Experiences (AMPX).

Si spera che Microsoft Launcher svolgerà un ruolo chiave nel realizzare l’obiettivo della società di integrare ulteriormente gli smartphone Android con i PC Windows rispetto a quanto è ora possibile tramite Phone Link (collegamento al telefono).

Tra i principali punti di forza di Microsoft Launcher ricordiamo il feed personalizzato, grazie al quale gli utenti hanno la possibilità di visualizzare il calendario, creare elenchi e compiere altre attività con grande facilità.

